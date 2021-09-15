Нагадаємо, що напередодні Apple представила нові версії свого смартфона – iPhone 13. Вони отримали чимало оновлень та допрацювань.

Цікаво Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон

Для моделей Pro це звичайна справа, коли нове покоління замінює попереднє. iPhone 12 Pro і 12 Pro Max ще можна придбати в сторонніх роздрібних магазинах.

Apple також знизила вартість низки моделей:

  • iPhone 11 тепер коштує від 499 доларів;
  • iPhone 12 тепер коштує від 599 доларів.
  • У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.2

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Нові ціни на смартфони Apple / Скриншот

iPhone 11 з точки зору ціни практично займає позицію iPhone XR, випущеного в 2018 році.