Нагадаємо, що напередодні Apple представила нові версії свого смартфона – iPhone 13. Вони отримали чимало оновлень та допрацювань.
Цікаво Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон
Для моделей Pro це звичайна справа, коли нове покоління замінює попереднє. iPhone 12 Pro і 12 Pro Max ще можна придбати в сторонніх роздрібних магазинах.
Apple також знизила вартість низки моделей:
- iPhone 11 тепер коштує від 499 доларів;
- iPhone 12 тепер коштує від 599 доларів.
- У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.2
Нові ціни на смартфони Apple / Скриншот
iPhone 11 з точки зору ціни практично займає позицію iPhone XR, випущеного в 2018 році.