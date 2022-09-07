Apple презентувала iPhone 14 і 14 Plus: все, що відомо про нові смартфони

Apple представила дві базові моделі лінійки iPhone 14. Це сам iPhone 14 та нова модель зі збільшеним дисплеєм 14 Plus. Варіанту mini більше немає – він торік провалився у продажах.

Обидва смартфони отримали торішній чип Apple A15 Bionic. Компанія внесла в нього деякі зміни, додавши нове ядро GPU, завдяки чому продуктивність зросла на 18 відсотків. Фактично дві новинки відрізняються лише екранами: iPhone 14 отримав екран з діагоналлю 6,1 дюйма, в iPhone 14 Plus встановлений екран з діагоналлю 6,7 дюйма.

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Характеристики iPhone 14 і 14 Plus

Версії смартфонів у США тепер продаються без фізичних слотів для SIM – тепер лише eSIM . Apple заявляє, що покращила роботу технології — тепер можна зберігати в пам'яті більше eSIM. Крім того, підвищено безпеку та покращено процес зміни тарифу.

. Apple заявляє, що покращила роботу технології — тепер можна зберігати в пам'яті більше eSIM. Крім того, підвищено безпеку та покращено процес зміни тарифу. Як і нові Apple Watch, iPhone 14 підтримують функцію Crash Detection , яка сповістить екстрені служби, якщо користувач потрапить в аварію. Для цього смартфони використовують новий акселерометр.

, яка сповістить екстрені служби, якщо користувач потрапить в аварію. Для цього смартфони використовують новий акселерометр. Сигнал SOS тепер можна відправити навіть без стільникового покриття – iPhone підтримує супутникове з'єднання без посередників. Однак надіслати SMS або скористатися супутниковим інтернетом не вдасться. Для роботи технології необхідно перебувати поза приміщенням. Функція платна, але перші два роки для власників iPhone 14 її надаватимуть безкоштовно. Запрацює вона у США та Канаді у листопаді.

Apple не привела параметри акумуляторів, але повідомила, що це найкращі iPhone в історії щодо автономності.

Обидва смартфони мають свій фірмовий "чубчик".

Камера

Основна камера знову на 12 мегапікселів , однак, як завжди, покращена. Діафрагма f/1,5, розмір пікселя 1,9 мікрометра – видає результат на 49 відсотків кращий при зйомці при недостатньому освітленні.

, однак, як завжди, покращена. Діафрагма f/1,5, розмір пікселя 1,9 мікрометра – видає результат на 49 відсотків кращий при зйомці при недостатньому освітленні. Фронтальна камера TrueDepth також на 12 мегапікселів з апертурою f/1,9 вперше підтримує автофокус та функцію Deep Fusion.

Компанія багато уваги приділила зйомці у темряві. Камери передають більше деталей та точніші кольори завдяки глибокій інтеграції апаратного та програмного забезпечення, яку назвали Photonic Engine.

Новий режим зйомки відео в русі нібито може зрівнятися зі зйомкою за допомогою фізичного стабілізатора. Перевірити це, звісно ж, вдасться лише після повноцінних незалежних тестів.

Спалах True Tone став на 10% яскравішим, а кінематографічний режим тепер доступний у 4K 30fps і 4K 24fps.

Ціни у США

iPhone 14 (128 гігабайтів) – 799 доларів

iPhone 14 (256 гігабайтів) – 899 доларів

iPhone 14 (512 гігабайтів) – 1099 доларів

iPhone 14 Plus (128 гігабайтів) – 899 доларів

iPhone 14 Plus (256 гігабайтів) - 999 доларів

iPhone 14 Plus (512 гігабайтів) - 1199 доларів.

Молодша модель – у продажу з 16 вересня, більша модель — з 7 жовтня. Кольори корпусу такі: Midnight, Blue, Starlight, Purple та Red.



iPhone 14 і 14 Plus / Фото Apple