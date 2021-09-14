Apple презентувала IPad9 та новий IPad mini: їх характеристики

Apple 14 вересня презентувала нові продукти під гаслом California streaming. Зокрема презентували IPad9 та новий IPad mini.

iPad 9 прийшов на заміну iPad 8, який презентували у 2020 році. iPad mini шостого покоління отримав найбільші зміни у його історії.

До теми Які ґаджети Apple покаже на першій презентації 2021

Компанія Apple презентувала IPad9

IPad9 – це нова бюджетна модель. Вона містить чіп A13 Bionic, який аналогічний, як у iPhone 11. Модель має такі оновлені характеристики:

iPad став втричі швидший та містить поліпшену камеру в iPad з кращим фокусом;

містить нейронний процесор Neural Engine для основної камери, а також функцію Live Text;

фронтальна камера – ширококутна, її розширення – 12 Мп;

камера тепер має функцію "У центрі уваги", яка раніше була доступна тільки на iPad Pro. Завдяки цьому камера стежитиме за тим кого вона знімає .

. ця функція буде підтримуватись не тільки в FaceTime, а й в Zoom і TikTok;

всі аксесуари працюватимуть – від першого Pencil до останнього Smart Keyboard.

Варто відзначити, що IPad9 містить також Magic Keyboard з трекпадом. Обсяг внутрішнього сховища збільшили – тепер мінімальна версія планшета містить 64 Гб пам'яті, а максимальна – 256 Гб.

Вартість нового IPad9 – 329 доларів. Передзамовлення можлива вже 14 вересня з доставкою наступного тижня.

У Apple запевнили, що IPad9 повністю виготовлений з переробленого алюмінію.



Новий IPad9 має щонайменше 64Гб пам'яті та доступний для попереднього замовлення вже 14 вересня

Apple презентувала новий IPad mini

Новий IPad mini шостого покоління має оновлений сучасний дизайн, як у iPad Pro і Air четвертого покоління. Він отримав найбільші зміни в його історії:

діагональ екрану – 8,3 дюйми, проте розміри не зміняться, а просто зменшили рамки;

6-ядерний центральний процесор став на 40% швидше, а 5-ядерний графічний – на 80%;

ба більше, цього разу iPad mini має новий порт USB-C, що має бути вдесятеро швидший за попередніх;

може перекладати розмову з іноземної мови у режимі реального часу;

містить стереодинаміки та Touch ID зверху;

ширококутна камера в 12 мегапікселів, що має діафрагму f/1.8 та підтримує технологію Smart HDR.

Ба більше, його виготовили у 5 кольорах. Він містить вбудовану технологію 5G, що дозволяє завантажувати дані зі швидкістю 3,5 Гб за секунду. Вартість – 499 доларів. Замовити його можна з 14 вересня, а доставка можлива наступного тижня.



Apple презентувала новий IPad mini

Коротко про презентацію Apple