Компанія Apple врегулювала конфлікт з розробниками кулінарного додатка Prepear, що використовує логотип у вигляді груші. IT-гігант дозволив використовувати символ фрукта, але вимагає внести в нього зміни.

Конфлікт між сторонами почався у серпні 2020 року. Apple заявила, що створений логотип схожий з її символікою, через що виступила проти реєстрації товарного знака Prepear.

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Результат конфлікту

Після появи звинувачень з боку Apple засновник компанії Расс Монсон опублікував петицію на Change.org під назвою "Врятуйте Грушу від Apple" (Save the Pear from Apple). Її підписали майже 270 тисяч осіб.

Обидві компанії все ж змогли дійти згоди. Компанія Prepear зможе використовувати грушу в якості логотипу, проте Apple вимагає змінити одну зі сторін листочка. Розробники планують відредагувати логотип найближчим часом.



Оновлений логотип Prepear / Фото The Verge

Prepear – це програма для створення та систематизації кулінарних рецептів. Його розробила невелика команда під назвою Super Healthy Kids, в якій працюють всього п'ятеро осіб. Програма доступна безплатно для iOS і Android.