Apple представить складаний смартфон з підтримкою Apple Pencil в 2023 році

Аналітики впевнені, що Apple готує складаний смартфон з гнучкою OLED-матрицею, який буде підтримувати фірмовий стилус Apple Pencil. Реліз намічений у 2023 році.

Вперше про це повідомила міжнародна дослідницька компанія Omdia, ґрунтуючись на даних, отриманих з надійних джерел.

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Що кажуть чутки

Omdia заявляє, що майбутній апарат зможе похвалитися гнучкою OLED-панеллю з діагоналлю від 7,3 до 7,6 дюйма. Крім того, дисплей смартфона отримає підтримку фірмового стилуса Apple Pencil. Цілком ймовірно, що для гнучкого iPhone буде випущена спеціальна зменшена в розмірах версія стилуса.

Чутки досить часто приписують іншим моделям iPhone підтримку Apple Pencil. Відбувається це вже кілька років, проте досі компанія не реалізувала цю функцію. Проте реалізація її саме у пристрої діагоналлю 7,6 дюйма здається правдоподібною, оскільки актуальний iPad mini, який підтримує Apple Pencil, має 7,9-дюймову матрицю.

Згідно з витоками, в смартфоні буде використана гнучка OLED-матриця виробництва Samsung. Ще в минулому році в мережу просочилися дані про те, що компанія отримала від корейського техногіганта пробну партію складних дисплеїв для випробувань. Крім того, авторитетний аналітик Марк Гурман заявляв, що Apple вже тестує гнучкі iPhone з різними розмірами екранів.