Поряд з iOS 15, iPadOS 15 та watchOS 8, компанія Apple показала tvOS 15. Вона принесе кілька нових функцій, таких як SharePlay.

Цікаво Apple представила iOS 15 з безліччю цікавих нововведень

Що нового

  • У tvOS 15 додали підтримку просторового звуку для AirPods Pro і AirPods Max.
  • Підтримка формату Lossless Audio з'явиться пізніше протягом 2021 року.
  • Оголошена раніше підтримка музики з Dolby Atmos запрацювала вже сьогодні. Вона буде працювати на Apple TV 4K (1-го і 2-го покоління) при підключенні до навушників, а також на HomePod і Apple TV 4K, підключеному до сумісної акустичної системи з Dolby Atmos.
  • Крім того, HomePod mini тепер можна використовувати як колонку для Apple TV.

Функція SharePlay в tvOS 15 дозволить вам дивитися фільм разом з друзями або родиною через груповий виклик FaceTime, а саме відео можна буде транслювати на своєму Apple TV.

tvOS 15
Apple представила tvOS 15 / Фото Apple

  • Команду "Hi, Siri" дозволили застосовувати для відтворення контенту на телевізорі.
  • У додатку Apple TV з'явиться новий рядок "Поділитися з вами", в якій ви побачите рекомендації або пропозиції від друзів.
  • Новий рядок "Для всіх"запропонує фільми і серіали, що враховують всі переваги користувачів.
  • Система управління розумним будинком HomeKit тепер називається просто Home.

Оновлення системи HomeKit, яка тепер називається просто Home
Оновлення системи HomeKit, яка тепер називається просто Home / Скриншот презентації Apple