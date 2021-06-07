Поряд з iOS 15, iPadOS 15 та watchOS 8, компанія Apple показала tvOS 15. Вона принесе кілька нових функцій, таких як SharePlay.

Цікаво Apple представила iOS 15 з безліччю цікавих нововведень

Що нового

У tvOS 15 додали підтримку просторового звуку для AirPods Pro і AirPods Max.

Підтримка формату Lossless Audio з'явиться пізніше протягом 2021 року.

Оголошена раніше підтримка музики з Dolby Atmos запрацювала вже сьогодні. Вона буде працювати на Apple TV 4K (1-го і 2-го покоління) при підключенні до навушників, а також на HomePod і Apple TV 4K, підключеному до сумісної акустичної системи з Dolby Atmos.

Крім того, HomePod mini тепер можна використовувати як колонку для Apple TV.

Функція SharePlay в tvOS 15 дозволить вам дивитися фільм разом з друзями або родиною через груповий виклик FaceTime, а саме відео можна буде транслювати на своєму Apple TV.



Apple представила tvOS 15 / Фото Apple

Команду "Hi, Siri" дозволили застосовувати для відтворення контенту на телевізорі.

У додатку Apple TV з'явиться новий рядок "Поділитися з вами", в якій ви побачите рекомендації або пропозиції від друзів.

Новий рядок "Для всіх"запропонує фільми і серіали, що враховують всі переваги користувачів.

Система управління розумним будинком HomeKit тепер називається просто Home.



Оновлення системи HomeKit, яка тепер називається просто Home / Скриншот презентації Apple