Загалом watchOS 8 отримала не так багато оновлень, як інші системи, однак оминути їх увагою ми не можемо. По суті Apple оптимізувала деякі функції та можливості розумного годинника.

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Що зміниться в watchOS 8

Додаток Mindfulness замінить "Дихання" з новими ефектами для дихальних вправ і функціями, які допоможуть розслабитися.

У додатку "Фітнес" з'являється більше видів тренувань для тай-чі та пілатесу.

Додаток "Здоров'я" буде відслідковувати частоту дихання і відправляти повідомлення, якщо вона виходить за рамки звичайного ритму.

З'явилася нова функція – "портретні" циферблати.



watchOS 8 отримала декілька важливих нововведень / Скриншот

Інші корисні функції

Технологія машинного навчання визначає обличчя для обраної фотографії та красиво розміщує годинник за, під або над ними, щоб не загороджувати найвадливіше на фото. Також годинник зможе запускати кілька таймерів одночасно і підтримувати режим Always-on для більшого переліку додатків.

Важливих оновлень не отримали, однак змінили дизайн такі додатки як: