Новий MacBook Pro з екраном на 13 дюймів мало чим відрізняється від попередньої моделі. Тут ви не знайдете нового корпусу, як у цьогорічного MacBook Air, чи якихось індивідуальних особливостей, які б його вирізняли. Однак кілька змін все ж є.
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Компанія вирішила зберегти сенсорну панель Touch Bar у верхній частині клавіатури. Вона дозволяє забезпечувати швидкий доступ до деяких функцій, виводячи різноманітні ярлики та елементи керування програмами залежно від виконуваних завдань.
- Апаратна платформа, як уже зазначалося, нова. Це 5-нанометровий процесор Apple M2 з 8-ядерним CPU, 10-ядерним GPU.
- У комплекті до 24 гігабайтів уніфікованої пам'яті.
- Максимальний обсяг SSD, як і у випадку з Air, становить 2 терабайти.
- MacBook Pro 13 має активну систему охолодження, тому про повністю безшумну роботу, як у випадку з Air, мова не йде.
- Також є екран Retina, порти USB-C з інтерфейсом Thunderbolt, адаптер Wi-Fi 6.
- Максимальна автономність становить 20 годин при відтворенні відео.
MacBook Pro 13 2022 року / Фото Apple
Усі нововведення:
- Завдяки продуктивнішому 8-ядерному процесору і 10-ядерному графічному процесору робота з зображеннями формату RAW у додатках, на зразок Affinity Photo, майже на 40 відсотків швидша, ніж у попередньому поколінні. Якщо порівнювати з більш старими моделями на Intel, то новинка, як стверджує виробник, до 3,4 раза швидша.
- Вимогливі ігри, на зразок Baldur's Gate 3, завантажуються на 40 відсотків швидше, ніж на попередньому 13-дюймовому MacBook Pro, і до 3,3 раза швидше, ніж на ноутбуках без Apple Silicon.
- Пропускна здатність пам'яті в оновленому MacBook Pro збільшена на 50 відсотків, що робить багатозадачність і роботу з великим об'ємом даних плавнішою.
MacBook Pro 13 2022 року / Фото Apple
MacBook Pro 13 надійде в продаж у липні. Ціна стартує від 1299 доларів для звичайних покупців і від 1200 доларів для закладів освіти.
Основні характеристики MacBook Pro 13 2022 року / Фото Apple