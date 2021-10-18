Apple представила оновлені MacBook Pro

18 жовтня пройшла обіцяна презентація Apple. Як і очікувалось, головною новинкою стали оновлені MacBook Pro. Розповідаємо, чим вони відрізняються від торішньої моделі.

Варто зазначити, що більшість особливостей нових ноутбуків вже були відомі. Деякі деталі просочилися в мережу буквально за кілька годин до презентації.

Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі

Характеристики MacBook Pro 2021

"Чубчик" переїжджає

Однією з головних особливостей цьогорічного MacBook Pro став виріз у верхній частині екрану. Інформація про його ймовірну появу з'явилась у мережі за кілька годин до презентації. Рішення як мінімум виглядає дивним, адже користувачі iPhone, які скаржились на виріз з 2017 року, відколи він вперше з'явився, нарешті домоглися того, щоб цей надокучливий елемент дизайну пішов у минуле, принаймні в деяких моделях. Проте тепер він з'явиться і в ноутбуках.



MacBook Pro / Скриншот 24 каналу

Загалом зміни торкнулися всього дизайну корпусу. Як екрану, так і нижньої частини – вона стала дещо товщою (16,8 міліметра) й отримала плавніші заокруглені кути, ніж модель 2020 року (15,6 міліметра).

Рамки стали тоншими на 60 відсотків, в тому числі й завдяки вирізу. Інсайдерські дані говорять, що виріз будуть обігрувати спеціальними шпалерами для робочого столу.

MacBook Pro виходить у двох розмірах дисплею: 16 дюймів (3456х2234 пікселі) та 14 дюймів (3024х1964 пікселі) , які, як і передбачалось, прийшли на заміну 13-дюймовій моделі.

, які, як і передбачалось, прийшли на заміну 13-дюймовій моделі. Дисплеї, як і передбачалось, mini-LED з підтримкою частоти оновлення до 120 Гц, якими можна керувати з нового меню. Яскравість екрану виросла до 1600 кд/м 2.

якими можна керувати з нового меню. Яскравість екрану виросла до 1600 кд/м Традиційно компанія називає "найкращими в історії" MacBook Pro якість дисплею, автономність, покращені можливості підключення.

Система обігріву тепер пропускає на 50 відсотків більше повітря, що дозволить краще охолоджувати корпус.

Apple позбавилась від сенсорної панелі Touch Bar на клавіатурі.



Оновлена клавіатура MacBook Pro / Скриншот 24 каналу

В комплектацію повернули магнітний роз'єм для зарядки MagSafe. У попередній моделі для заряджання використовувався USB Type-C.

З портів присутні також HDMI, 3 порти USB-C Thunderbolt 4, слот для карт SD і роз'єм для навушників .

. Камера здатна знімати відео у 1080р.

Обсяг вбудованої пам'яті може досягати 8 терабайтів.

Уже традиційно для останніх моделей пристроїв, MacBook Pro виготовляється з перероблюваних матеріалів.

Кольори корпусу: срібний та сірий.

Процесор та автономність

В основі нових ноутбуків – SoC Apple M1 Pro або M1 Max. Традиційно обіцяють покращення всіх характеристик – швидкості, обробки графіки, обчислювальної потужності та іншого. Це дало можливість збільшити максимально можливий обсяг оперативної пам'яті до 64 гігабайтів.

Час автономної роботи 14-дюймової моделі становить 17 годин в режимі відтворення відео, а 16-дюймової — 21 годину. Це відповідно на 7 і 10 годин довше в порівнянні з моделями попереднього покоління.

MacBook Pro тепер також підтримують швидке заряджання. За 30 хвилин ноутбук заряджається до 50 відсотків.



Основні характеристики MacBook Pro / Скриншот 24 каналу

Передзамовлення вже можна оформити. Офіційний продаж почнеться наступного тижня.

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