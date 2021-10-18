Apple представила оновлені MacBook Pro
Джерело:24 канал
18 жовтня пройшла обіцяна презентація Apple. Як і очікувалось, головною новинкою стали оновлені MacBook Pro. Розповідаємо, чим вони відрізняються від торішньої моделі.
Варто зазначити, що більшість особливостей нових ноутбуків вже були відомі. Деякі деталі просочилися в мережу буквально за кілька годин до презентації.
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Характеристики MacBook Pro 2021
"Чубчик" переїжджає
Однією з головних особливостей цьогорічного MacBook Pro став виріз у верхній частині екрану. Інформація про його ймовірну появу з'явилась у мережі за кілька годин до презентації. Рішення як мінімум виглядає дивним, адже користувачі iPhone, які скаржились на виріз з 2017 року, відколи він вперше з'явився, нарешті домоглися того, щоб цей надокучливий елемент дизайну пішов у минуле, принаймні в деяких моделях. Проте тепер він з'явиться і в ноутбуках.
MacBook Pro / Скриншот 24 каналу
- Загалом зміни торкнулися всього дизайну корпусу. Як екрану, так і нижньої частини – вона стала дещо товщою (16,8 міліметра) й отримала плавніші заокруглені кути, ніж модель 2020 року (15,6 міліметра).
- Рамки стали тоншими на 60 відсотків, в тому числі й завдяки вирізу. Інсайдерські дані говорять, що виріз будуть обігрувати спеціальними шпалерами для робочого столу.
- MacBook Pro виходить у двох розмірах дисплею: 16 дюймів (3456х2234 пікселі) та 14 дюймів (3024х1964 пікселі), які, як і передбачалось, прийшли на заміну 13-дюймовій моделі.
- Дисплеї, як і передбачалось, mini-LED з підтримкою частоти оновлення до 120 Гц, якими можна керувати з нового меню. Яскравість екрану виросла до 1600 кд/м2.
- Традиційно компанія називає "найкращими в історії" MacBook Pro якість дисплею, автономність, покращені можливості підключення.
- Система обігріву тепер пропускає на 50 відсотків більше повітря, що дозволить краще охолоджувати корпус.
- Apple позбавилась від сенсорної панелі Touch Bar на клавіатурі.
Оновлена клавіатура MacBook Pro / Скриншот 24 каналу
- В комплектацію повернули магнітний роз'єм для зарядки MagSafe. У попередній моделі для заряджання використовувався USB Type-C.
- З портів присутні також HDMI, 3 порти USB-C Thunderbolt 4, слот для карт SD і роз'єм для навушників.
- Камера здатна знімати відео у 1080р.
- Обсяг вбудованої пам'яті може досягати 8 терабайтів.
- Уже традиційно для останніх моделей пристроїв, MacBook Pro виготовляється з перероблюваних матеріалів.
- Кольори корпусу: срібний та сірий.
Процесор та автономність
В основі нових ноутбуків – SoC Apple M1 Pro або M1 Max. Традиційно обіцяють покращення всіх характеристик – швидкості, обробки графіки, обчислювальної потужності та іншого. Це дало можливість збільшити максимально можливий обсяг оперативної пам'яті до 64 гігабайтів.
Час автономної роботи 14-дюймової моделі становить 17 годин в режимі відтворення відео, а 16-дюймової — 21 годину. Це відповідно на 7 і 10 годин довше в порівнянні з моделями попереднього покоління.
MacBook Pro тепер також підтримують швидке заряджання. За 30 хвилин ноутбук заряджається до 50 відсотків.
Основні характеристики MacBook Pro / Скриншот 24 каналу
Передзамовлення вже можна оформити. Офіційний продаж почнеться наступного тижня.
Ціна
- За MacBook Pro з екраном на 14 дюймів попросять 1999 доларів.
- MacBook Pro з екраном на 16 дюймів оцінили у 2499 доларів.