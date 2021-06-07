Apple представила iOS 15 з безліччю цікавих нововведень

7 червня компанія Apple провела презентацію WWDC 2021. Серед іншого показали оновлену iOS 15. Змін зазнали такі додатки та функції як FaceTime, Карти, iMessage, Сповіщення та інше. Розповідаємо детальніше далі.

WWDC – всесвітня конференція для розробників на платформах Apple, яка цього року пройшла у формі онлайн-презентації – розпочалась із презентації оновлення сервісу відеодзвінків FaceTime. Йому Apple приділила найбільше уваги.

Цікаво WWDC 2021 – літня презентація Apple онлайн

FaceTime

У FaceTime в iOS 15 з'явиться можливість очищення звуку від сторонніх шумів. Технологія виділятиме голос користувача, відсіюючи все, що заважає добре його чути. Як це працюватиме на практиці – покаже час, адже ідеальний результат на презентації не гарантує того ж у повсякденному використанні.

Очікуємо можливість створювати посилання для підключення до дзвінка. Подзвонити тепер можна не лише з пристроїв Apple, а взагалі звідусіль, навіть з веб-браузера. Дзвінки можна також додавати в календар, щоб за посиланням підключитись у зазначену дату. Цими функціями, ймовірно, компанія хоче конкурувати з Zoom.

Також з'явиться функція SharePlay. За допомогою неї користувачі зможуть разом дивитися відео, слухати музику і ділитися скриншотами екрану, в тому числі спільно переглядати Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max та інші сервіси партнерів.



Спільний перегляд контенту в iOS 15 / Скриншот презентації Apple

У FaceTime також з'явиться підтримка просторового звуку Spatial audio, режим шумозаглушення CrystalClear, та "портретний режим", який дозволить автоматично розмивати фон, і режим перегляду у вигляді сітки.

Сповіщення

Якщо повідомлень буде занадто багато, система автоматично згрупує їх в Summary. Фактично це підбірки, які будуть сортуватися за пріоритетом – наприклад, повідомлення від друзів будуть ближче до початку, а сповіщення від різноманітних додатків та спільнот, на які ви підписані, в іншій групі. Інтерфейс дозволить їх розгортати та зручно взаємодіяти. Користувач, наприклад, зможе на початку дня переглянути "Ранкове Summary", де будуть зібрані усі сповіщення, отримані за ніч.



Презентація функції Summary в iOS 15 / Скриншот презентації Apple

Summary засновані на звичках користувача при взаємодії з додатками. Вони з'являються в певний час, призначений користувачем або вирахуваний за допомогою системи штучного інтелекту.

Якщо користувач відключить сповіщення, контакти в iMessage побачать активований режим "Не турбувати".

Користувач може вибрати, від яких контактів або додатків отримувати сповіщення: для цього можна вибрати режим Focus — "Робота», "Особисте", "Відпочинок". Функція включається на всіх пристроях користувача одночасно.

iMessage

У додатку стали доступні нові способи ділитися контентом, таким як зображення, музика, подкасти, статті Apple News чи інше.

Можна створити щось на зразок колажу, альбому з фото, а також закріпити переданий контент. Матеріали можна гортати прямо з діалогу, не відкриваючи їх на повний екран.

Весь надісланий в Messages контент можна одразу зберігати у відповідні додатки – музика в Apple Music, фото в Photos, і так далі.

Статус Do Not Disturb (Не турбувати) тепер відображається контактам в Messages, також є альтернативні статуси.

Статуси синхронізуються між пристроями – комп'ютером, ноутбуком, планшетом та смартфоном.

Інші функції

З'явилася функція Live Text, що дозволяє користувачам розпізнавати, виділяти й копіювати текст на зображеннях, а також перекладати його, переносити в документи, одразу телефонувати на номери телефонів, які є на картинці та багато іншого. Live Text працює як у Photos, так і з іншими додатками, на зразок Apple News.

На старті підтримка семи мов, української немає.

Функція Live Text / Скриншоти презентації Apple

Також оновили "Карти". Вони отримали більше деталей про будівлі в деяких містах, оновлений нічний режим, більше деталей в режимі водіння, розклад громадського транспорту та багато іншого.



Оновлені "Карти" в iOS 15 / Скриншот презентації Apple

"Карти" тепер можуть вказувати напрямок в доповненій реальності. На зображення вулиці з камери накладаються вказівники напрямку.

Оновилась також "Погода" й "Wallet". Перша тепер підтримує повноекранне відображення карти опадів, якість повітря та іншої інформації. Другий дозволить зберігати більше типів інформації. Наприклад різноманітні документи чи водійське посвідчення. Поки що лише у США. Додаток також можна буде використовувати замість ключів у готелях, з якими домовилася Apple.

Оновлена "Погода" в iOS 15 / Скриншоти презентації Apple

Пошук Spotlight навчився знаходити текст на фото.

У функції "Спогади", яка створює тематичну підбірку з ваших фото та відео у додатку "Фото" можна буде додати музику з Apple Music, а не тільки стокові пісні, які були доступні раніше, і ділитися результатом з іншими користувачами.



Головні оновлення в iOS 15 / Скриншот презентації Apple