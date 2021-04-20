Коли можна буде купити фіолетовий iPhone 12

Передзамовлення на новинку відкриють 23 квітня, а старт продажів запланований на 30 квітня. Вартість смартфону при цьому зміниться, лише додасться новий варіант кольору. Коли цей варіант кольору стане доступним для покупки в Україні наразі не відомо.

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Фіолетовий iPhone 12 можна передзамовити 23 квітня / Скріншот

Ціни на iPhone 12 в Україні

Нагадаємо, що в Україні нова лінійка iPhone 12 надішла у продаж 30 жовтня. Щодо цін, то вони виглядають так:

iPhone 12 mini коштує 22 999 гривень (699 доларів в США);

(699 доларів в США); iPhone 12 – від 25 999 гривень (799 доларів в США);

(799 доларів в США); iPhone 12 Pro – від 36 999 гривень (999 доларів в США).

(999 доларів в США). iPhone 12 Pro Max – від 41 999 гривень (1099 доларів в США).

Що ще показали на презентації Apple

Крім фіолетового iPhone компанія також представила: