Apple працює над технологією виявлення аутизму у дітей та депресії у дорослих

Apple розробляє спеціальний алгоритм, який за допомогою iPhone зможе виявити аутизм у дітей тадепресію у дорослих. Щоб уникнути проблем з конфіденційністю, працюватиме він без відправлення даних на сервери компанії, тобто на самому смартфоні.

Наразі компанія лише займається дослідженням можливих способів виявлення цих станів за допомогою камер iPhone. Принаймні, про це повідомляють джерела видання всередині корпорації.

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Що відомо

Крім спостереження за рисами обличчя людини за допомогою камер смартфона, дослідники використовуватимуть дані щодо пересування, фізичної активності, режиму сну, поведінки під час друку та інше.

Розробка алгоритму виявлення ознак аутизму відбувається у партнерстві з Університетом Дьюка.

Методика виявлення депресії досліджується разом з Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі, який вивчає стрес, тривогу і депресію, і фармацевтичною компанією Biogen, яка вивчає легкі когнітивні порушення.

Як пише джерело, всі організації та компанії від коментарів відмовляються. Хоча обидві технології поки що знаходяться на початковій стадії, Apple бачить у ній великий потенціал і з ентузіазмом взялася за них.

Якщо все ж вдасться довести їх до релізного стану, це в перспективі допоможе мільйонам людей по всьому світу. У 2020 році Центр з контролю та профілактики захворювань США повідомив, що у 1 з 54 дітей у США діагностовано розлад аутистичного спектру. У хлопчиків у чотири рази частіше діагностується аутизм, ніж у дівчаток. При цьому багатьом з них ставлять діагноз після чотирьох років, хоча це можна зробити вже у два роки.