Компанія продовжує працювати над адаптером для одночасної зарядки декількох пристроїв попри невдачу з AirPower. Випуск останньої довелося скасувати через проблеми з перегрівом. Пристрій буде відрізнятися від подвійного адаптера MagSafe Duo, який дозволяє заряджати iPhone та Apple Watch одночасно, але подробиць про конструкцію ґаджета Марк Гурман не розповів.

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Що відомо

Компанія розробляє власну технологію бездротової зарядки з малим і великим радіусом дії.

На відміну від традиційної індуктивної зарядки, рішення Apple дозволить поповнювати заряд пристроїв на відстані.

На якому етапі знаходиться створення технології, невідомо.

Apple розраховує, що в майбутньому всі її основні пристрої зможуть заряджати один одного.

Передбачається, що рішення дозволить користувачам передавати енергію з iPad на iPhone, iPhone на AirPods або Apple Watch.

Чи буде рішення Apple відрізнятися від аналогів у Android-смартфонах, невідомо. Реверсивне заряджання деякі представники Android підтримують не перший рік. Воно дає можливість заряджати пристрої, що підтримують технологію, від інших ґаджетів, а не від електричної мережі.

Apple в умовах тиску Євросоюзу

Така технологія дозволить компанії обійти обмеження з боку ЄС. Річ у тім, що у 2021 році Єврокомісія представила законопроєкт про введення єдиного роз'єму USB-C для смартфонів. "Яблучна" корпорація традиційно протестує, стверджуючи, що це боляче вдарить по інноваціях, загальмувавши їх розвиток.

Позицію компанії неочікувано підтримали в USB-IF – некомерційній організації, що рекламує та підтримує технологію USB. У ній також вважають, що ініціатива європейської влади сповільнить технічний прогрес і викличе розбіжності серед користувачів.