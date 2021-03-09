Apple працює над окулярами та контактними лінзами доповненої реальності

Аналітик Tianfeng International Мінг-Чі Куо розповів нові деталі про далекоглядні плани компанії Apple. Зокрема, він прогнозує, що Apple випустить гарнітуру віртуальної реальності в 2022 році. А у 2025 році в продаж надійдуть фірмові окуляри доповненої реальності.

При цьому корпорація й далі працюватиме у цьому напрямку, тож вже у 2030 році може випускати контактні лінзи. Що стосується гарнітури, то вона буде включати технології доповненої і віртуальної реальності.

Цікаво Alphabet працює над секретним пристроєм, який поліпшує слух

При цьому окуляри й контактні лінзи будуть підтримувати лише технологію доповненої реальності.

Деталі про гарнітуру

За даними інсайдера, прототипи шоломів змішаної реальності Apple будуть важити 200 – 300 грамів. Якщо Apple зможе вирішити технічні проблеми, то вага буде знижена до 100-200 грамів. Мінг-Чі Куо також прогнозує, що через складність конструкції ціна цієї гарнітури в США складе близько 1000 доларів.

За даними аналітика, гарнітура буде оснащена дисплеєм Sony Micro-OLED і декількома оптичними модулями, щоб забезпечити доповнену реальність, додавши, що ця гарнітура може забезпечити відчуття віртуальної реальності.

Ймовірно, Apple може використовувати цей шолом з різними фірмовими додатками, як Apple TV + чи Apple Arcade.