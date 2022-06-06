Для розробки контенту Apple нібито залучила голлівудських режисерів, зокрема Джона Фабро, який виступив виконавчим продюсером міні-серіалу "Доісторична планета" на Apple TV+. Фабро нібито працює над тим, щоб оживити динозаврів за допомогою гарнітури.

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Сам пристрій описується як "пара лижних окулярів", він запропонує досвід як у віртуальній, так і доповненій реальності. Запуск продукту очікується в 2023 році, а на WWDC 2022 можуть анонсувати програмні інструменти для створення контенту.

У матеріалі видання стверджується, що Apple найняла Майка Роквелла, інженера з Dolby Technologies, і доручила йому очолити проєкт. За словами двох джерел, попередні спроби розробки гарнітури доповненої реальності стикалися із проблемами слабкої обчислювальної потужності.

Стверджують також, що проблеми із живленням змусили Apple відкласти реліз до наступного року.

Пристрій нового типу

Нагадаємо, що всередині травня Bloomberg писав про те, що Apple продемонструвала майбутні окуляри членам ради директорів компанії. Тоді ж уточнювалося, що компанія прискорила розробку операційної системи realityOS.

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Сама Apple поки не підтвердила, що проєкт справді перебуває у розробці, проте непрямих підтверджень його існування вже було чимало. Нещодавно в категоріях "Периферійні пристрої", "Програмне забезпечення" та "Носиме комп'ютерне обладнання" компанією була зареєстрована торгова марка RealityOS – таку назву, ймовірно, отримає програмна платформа пристрою. Стало відомо, що прототип AR/VR-гарнітури в травні демонструвався раді директорів Apple.

До речі, нещодавно з'явилася інформація про те, що створенням AR/VR гарнітури Apple почала займатися ще у 2015 році. Перші прототипи були неймовірно важкими, а деякі навіть працювали на Windows. Зрештою після того, як новий напрямок було остаточно узгоджено, розпочалася довга робота над новим пристроєм, який ми зможемо побачити вже зовсім скоро.