Компанія Apple готує низку нововведень для нової лінійки iPhone. За даними джерела, виробник вже працює над моделлю iPhone зі складним екраном. Наразі розробляють прототипи для внутрішнього тестування.

Щоправда, наразі мова йде тільки про тести самих екранів, а повноцінних робочих прототипів ще немає. Про це заявив редактор авторитетного ресурсу Bloomberg Марк Гурман.

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При цьому він додав, що Apple досі остаточно не вирішила, чи випускати такий смартфон.

Які є варіанти

Apple розглядає кілька варіантів розмірів складних екранів, зокрема один з діагоналлю 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max в розкладеному стані.

Щоправда, у 2021 році ми все ще не побачимо гнучкий iPhone. У цьому році Apple може змінити назви смартфонів – не iPhone 13, а iPhone 12S. І хоча зміни дизайну очікуються невеликі, проте, Apple може зважитися на крок, який від неї вже чекають давно – реалізувати Touch ID, вбудований в дисплей.

За словами Гурмана, Apple вже тестує інтегрований з екраном сканер відбитків пальців. Втім, від Face ID компанія остаточно не відмовиться, рішення будуть доповнювати один одного.