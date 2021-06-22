Тім Кук оголосив про це під час саміту VivaTech 2021. За його словами, у майбутньому Apple повністю відмовиться від використання корисних копалин і буде повністю покладатися на відновлювані джерела.

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Глава Apple окремо наголосив, що компанія вже перейшла на "безвуглецеві" технології, які зменшують викид вуглекислого газу в атмосферу.

Кук також зазначив, що головним викликом сьогоднішнього дня для бізнесу Apple є стимулювання обізнаності покупців про важливість "нульового викиду вуглецю". Компанія прагне досягти "вуглецевої нейтральності" у всьому виробничому ланцюжку, аж до передачі товару кінцевому споживачеві. Очікується, що ця мета буде досягнута до 2030 року.

Досягнення Apple на шляху до екологічності

Apple вже може похвалитися деякими досягненнями у сфері мінімізації збитку для природи. Наприклад, 40% алюмінію, використаного для випуску Mac – є продуктом вторинної переробки, а в iPhone 12 також використані 98% рідкоземельних елементів, отриманих з переробки.

Стверджується, що і зарядку в коробки з iPhone компанія не кладе по тій же причині – для турботи про навколишнє середовище і для зниження викиду вуглекислого газу.