Під час осінньої презентації Apple поставила черговий тренд, щоправда, спочатку ідею піддали критиці. Мова йде про блок живлення, чи вірніше, його відсутність у коробці зі смартфоном. Як заявили експерти, це дало змогу виробникові знизити собівартість iPhone 12.

Експерти аналітичної компанії Counterpoint Research підрахували яку саме економію забезпечила виробникові така ідея. Також експерти спрогнозували дії виробника.

До теми Придумали раніше за Apple: Xiaomi хотіла прибрати зарядку з 2015 року

Детальніше в цифрах

Фахівці підрахували вартість комплектуючих Apple iPhone 12, і підрахували – без зарядного пристрою кожен смартфон обійшовся компанії на 4,2 долари дешевше, ніж попередня серія – iPhone 11. Якщо підрахувати усі обсяги продажів пристроїв нової серії, економія Apple вже склала 264 мільйонів доларів.

При цьому експерти прогнозують, що надалі з упаковки iPhone зникне і зарядний кабель.

Нагадаємо, в Apple пояснили, що прибрали блок живлення з комплекту, бо піклуються про навколишнє середовище. Крім того, клієнти Apple, начебто, користуються блоком з минулорічних смартфонів або заряджають в авто чи від ПК.

При цьому аналітики кажуть, що таким чином виробник вирішив зекономити на собівартості. І враховуючи цифри Counterpoint Research можна припустити, що друга причина більш переконлива.