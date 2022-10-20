Нагадаємо, раніше компанія вже коментувала сам факт видалення, заявивши, що причина – у санкціях Великої Британії. Представник Apple Адам Дема повідомив, що застосунки VK поширюються компанією, в якій більшість управлінців і власників потрапили під обмеження. У зв'язку з цим обліковий запис розробника було закрито, а додатки видалено з магазину по всьому світу.

Цікаво Apple повернула в App Store мобільні додатки "ВКонтактє" та Mail ru

Нове старе пояснення

Тепер компанія ще раз повторила знайому причину. Розробник, за словами Apple, проігнорував "численні запити" на надання документів, які могли б довести, що він не потрапляє під санкції Великої Британії.

Однак після видалення програм необхідні документи начебто було надано, тому всі вони були відновлені в App Store.

Після видалення застосунку розробник надав усю необхідну інформацію, яка підтверджує, що його контрольний пакет акцій не належить або не контролюється організацією, яка перебуває під санкціями. Таким чином додатки було відновлено в App Store,

– заявили в Apple.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у відповідь на фіктивні "референдуми" запровадив санкції проти 23 керівників "Газпромбанку", що входить разом із "Газпром-медіа" (власником VK та Mail.ru) у холдинг "Газпром". Водночас глава VK Владімір Кирієнко, близький до Путіна, перебуває під санкціями США ще з лютого 2022 року. Цього, як виявилось, недостатньо для продовження обмежень проти VK в App Store.