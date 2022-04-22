Apple повністю закриває один зі своїх додатків: причини та наслідки

Apple оголосила про закриття програми macOS Server. Вона використовувалася для віддаленого управління групою девайсів компанії.

Утиліта macOS Server вийшла багато років тому і є одним з найстаріших сервісів компанії. Вона дозволяє організовувати спільну роботу всередині офісу, учасників бізнесу або навчального закладу і налаштовувати відразу кілька обраних пристроїв під управлінням iOS і macOS з одного хаба на вашому комп'ютері Mac.

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Що тепер

Apple вперше оголосила про майбутнє закриття Server ще у 2018 році. Тепер же це рішення повністю втілено в життя.

Починаючи з 21 квітня macOS Server більше не буде оновлюватися – версія 5.12.2 стане останньою.

Річ у тім, що вся функціональність була поступово вбудована прямо в операційну систему macOS, починаючи з версії High Sierra, тому всі служби та сервіси продовжать роботу і користувачі нічого не втратять.

Програма macOS Server поширювалася в Mac App Stor за ціною 19,99 долара. Тепер же всі можливості цієї утиліти користувачі можуть отримати безплатно прямо в своїй macOS.

Разом з тим, усі, хто цього потребує, можуть продовжувати використовувати вже встановленим додатком або завантажувати його заново. При цьому потрібно враховувати, що поступово він буде втрачати актуальність і сумісність з хмарними сервісами.