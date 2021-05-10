Apple повертається на ринок ігрових консолей: обіцяють потужний процесор і трасування променів

4 грудня 1995 року Apple представила ігрову приставку Pippin. Вона, хоч і мала на той час передові характеристики, провалилася через занадто високу ціну. Схоже, тепер компанія зробить ще одну спробу. З'явилися чутки про підготовку дуже потужної консолі з підтримкою технології трасування променів.

Після провалу Pippin Apple довгий час не ризикувала знову заходити на цей ринок. Поки конкуренти нарощували виробництво своїх консолей, купертинівці займалися випуском смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки.

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Що відомо про консоль від Apple

Судячи з чуток, це буде гібридна портативна консоль, оснащена абсолютно новою однокристальною системою з дуже продуктивним графічним процесором. Крім того, пристрій буде підтримувати трасування променів.

Нещодавно Apple представила телевізійну приставку Apple TV 4K на базі однокристальної системи A12 Bionic, проте інсайдери стверджують, що компанія готує спеціалізовану приставку, безпосередньо націлену на геймерів.

Повідомляється, що вона буде схожа на дуже популярну приставку Nintendo Switch. Пристрій повинен отримати ефективну систему охолодження з вентилятором, яка буде сильно відрізняти новинку від інших пристроїв Apple. Крім того, очікується, що однокристальна система консолі не буде схожа на лінійки процесорів Apple A та Apple M.

Джерело пише, що Apple веде переговори з відомими розробниками ігор, такими як Ubisoft, про випуск ексклюзивних ігор в сервісі Apple Arcade.