Apple поверне в iOS 16 важливу функцію, яку прибрали на смартфонах три покоління тому

Компанія Apple випустила п'яту бета-версію iOS 16 для розробників, яка отримала безліч нових функцій та візуальних змін. Одним із них стала іконка рівня заряду акумулятора у відсотках, яку користувачі не бачили з часів iPhone X.

Річ у тім, що з виходом моделей, оснащених FaceID, на екрані не залишилося місця для відсотків, тому доводилося включати "Центр керування" або використовувати віджети. В останній бета-версії iOS 16 відсотки будуть відображатися всередині піктограми батареї в статус-барі (точно як на Android).

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Які смартфони отримають "нову" функцію

За даними джерела, відображення заряду батареї у відсотках з'явиться на таких смартфонах:

iPhone X,

iPhone XS,

iPhone 12,

iPhone 13.

Водночас функція не буде доступною на таких моделях:

iPhone XR,

iPhone 11,

iPhone 12 mini,

iPhone 13 mini.

Втім, до остаточного релізу функції для користувачів все ще може змінитися.

Коли чекати на iOS 16

Сама iOS 16 має вийти у вересні разом з новим iPhone 14, проте поки що точно невідомо, коли це відбудеться. Останнім часом з'являється все більше новин про нові та нові проблеми Apple.

Так, нещодавно зазначали, що у Samsung проблеми з масовим виробництвом пам'яті LPDDR5, а це ускладнює постачання компонентів для Apple, яка використовує їх в новому iPhone 14.

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Крім того, нещодавній візит Ненсі Пелосі до Тайваню спровокував санкції Китаю проти США і Тайваню, які вплинули на Apple. Джерела повідомляють, що компанія просить місцевих виробників позначати вироби "Виготовлено у Китаї" та не згадувати про Тайвань у документах, оскільки через це компоненти можуть не пропустити на митниці.

Що стосується фактичного запуску iPhone 14, то 13 вересня виглядає найімовірнішою датою для Apple, якщо нічого не зміниться. Цей день припадає на вівторок, коли компанія зазвичай анонсує свої новинки.