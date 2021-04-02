Чутки: Apple представить гарнітуру змішаної реальності у найбліжчі місяці

За словами авторитетного аналітика Марка Гурмана з Bloomberg, Apple має намір анонсувати фірмову гарнітуру змішаної реальності. Гурман зазначає, що компанія зробить це на офлайн-заходівже у найближчі кілька місяців.

Чутки про появу гарнітури змішаної реальності від Apple гуляють інтернетом ще з середини 2020 року, однак останнім часом про такий ґаджет від Apple згадують все більш авторитетні інсайдери.

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Гурман заявляє, що гарнітура змішаної реальності стане першим принципово новим пристроєм компанії з 2015 року. Саме тому Apple представить її в офлайн форматі. Компанія хоче, щоб ЗМІ, партнери та зацікавлені розробники змогли на власні очі побачити пристрій.

Нагадаємо, що в останн' Apple проводила офлайн-захід у вересні 2019 року. Відтоді усі презентації проводилися у режимі онлайн через пандемію коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що перша AR/VR гарнітура Apple буде дуже дорогим продуктом високого класу. Компанія готова до того, що продукт буде нішевим, а роздрібні торгові точки будуть продавати не більше однієї гарнітури в день. У перший рік продажів Apple розраховує реалізувати не більш ніж 180 000 гарнітур.