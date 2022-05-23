Не факт, що пристрій покажуть на конференції WWDC у червні, але не пізніше осені вона буде представлена широкому загалу. Те що Apple показала пристрій раді директорів може свідчити, що він перебуває щонайменше в робочому стані і готовий до виходу на ринок.

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Новий пристрій – нова операційка

Апаратна частина майбутнього продукту повністю готова, і зараз Apple веде доопрацювання операційної системи та основних програм, які будуть сумісні з iOS. Взаємна сумісність потрібна для правильної роботи гарнітури, яка використовуватиме iPhone, як основного пристрою. Смартфон оброблятиме частину контенту, а гарнітура – виступати в ролі пристрою виведення.

У міру готовності пристрою Apple нарощувала зусилля щодо створення Reality OS або rOS – операційної системи для пристроїв віртуальної та доповненої реальності. Прогрес у розробці rOS, у поєднанні з презентацією дозволяють припустити, що роботи над продуктом наближаються до завершення, і потенційні користувачі зможуть побачити гарнітуру Apple у найближчі місяці, а у продажу вона має з'явитися, за планами, у 2023 році.

Новий флагман Apple

Гарнітура, над створенням якої Apple працює понад п'ять років, має стати наступним флагманом компанії та першою серйозною спробою створити новий продукт після того, як у 2015 році з'явилися Apple Watch. Поява VR/AR гарнітури започаткує конкуренцію Apple з Meta та її гарнітурою Oculus, яка поки що домінує на ринку.

Як завжди, Apple не оголошує жодних подробиць до офіційного анонсу.

Відомий аналітик Ко Мінчі писав, що гарнітура Apple працюватиме на мікрочіпах класу М1.

Bloomberg повідомляв раніше, що компанія зволікала з презентацією через "проблеми, пов'язані з контентом і перегрівом", а також з камерами.

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Apple довго працювала над гарнітурою

Нещодавно з'явилася інформація про те, що створенням AR/VR гарнітури Apple почала займатися ще у 2015 році. Перші прототипи були неймовірно важкими, а деякі навіть працювали на Windows. Зрештою після того, як новий напрямок було остаточно узгоджено, розпочалася довга робота над новим пристроєм, який ми зможемо побачити вже зовсім скоро.