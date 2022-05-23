Не факт, що пристрій покажуть на конференції WWDC у червні, але не пізніше осені вона буде представлена широкому загалу. Те що Apple показала пристрій раді директорів може свідчити, що він перебуває щонайменше в робочому стані і готовий до виходу на ринок.
Не пропустіть Мінімалізм і відсутність рамок з'явилися перші рендери годинника Apple Watch Series 8
Новий пристрій – нова операційка
Апаратна частина майбутнього продукту повністю готова, і зараз Apple веде доопрацювання операційної системи та основних програм, які будуть сумісні з iOS. Взаємна сумісність потрібна для правильної роботи гарнітури, яка використовуватиме iPhone, як основного пристрою. Смартфон оброблятиме частину контенту, а гарнітура – виступати в ролі пристрою виведення.
У міру готовності пристрою Apple нарощувала зусилля щодо створення Reality OS або rOS – операційної системи для пристроїв віртуальної та доповненої реальності. Прогрес у розробці rOS, у поєднанні з презентацією дозволяють припустити, що роботи над продуктом наближаються до завершення, і потенційні користувачі зможуть побачити гарнітуру Apple у найближчі місяці, а у продажу вона має з'явитися, за планами, у 2023 році.
Новий флагман Apple
Гарнітура, над створенням якої Apple працює понад п'ять років, має стати наступним флагманом компанії та першою серйозною спробою створити новий продукт після того, як у 2015 році з'явилися Apple Watch. Поява VR/AR гарнітури започаткує конкуренцію Apple з Meta та її гарнітурою Oculus, яка поки що домінує на ринку.
- Як завжди, Apple не оголошує жодних подробиць до офіційного анонсу.
- Відомий аналітик Ко Мінчі писав, що гарнітура Apple працюватиме на мікрочіпах класу М1.
- Bloomberg повідомляв раніше, що компанія зволікала з презентацією через "проблеми, пов'язані з контентом і перегрівом", а також з камерами.
Читайте на сайті Навушники Apple AirPods Pro розірвали барабанні перетинки 12-річного хлопчика що сталося
Apple довго працювала над гарнітурою
Нещодавно з'явилася інформація про те, що створенням AR/VR гарнітури Apple почала займатися ще у 2015 році. Перші прототипи були неймовірно важкими, а деякі навіть працювали на Windows. Зрештою після того, як новий напрямок було остаточно узгоджено, розпочалася довга робота над новим пристроєм, який ми зможемо побачити вже зовсім скоро.