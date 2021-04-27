На Apple подали до суду через облудну рекламу

На компанію Apple подали колективний позов до суду. Виробника звинувачують в облудній рекламі щодо вологозахисту iPhone. Цей груповий позов був поданий до федерального окружного суду Південного округу Нью-Йорка.

Як відомо, із виходом iPhone 7 Apple відмовилася від роз'єму 3,5 мм для навушників. Таким чином виробник вирішив збільшити водонепроникність смартфона.

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Також iPhone 7 отримав захист від пилу і вологи за стандартом IP67, що передбачає здатність переносити занурення під воду на глибину до метра протягом 30 хвилин.

В iPhone 11 Pro і Pro Max ступінь захисту підвищилася до IP68 (витримує занурення на глибину до 2 метрів тривалістю до 30 хвилин). А в актуальній лінійці iPhone 12 виробник забезпечив занурення в воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин.

У той же час в iPhone є спеціальний індикатор контакту з рідиною LCI і Apple не дає ніякої гарантії на пошкодження, обумовлені контактом з рідиною.

Що обурило позивачів

У позові обурені користувачі згадують випадки, коли Apple відмовляла в гарантійному обслуговуванні власникам iPhone, чиї смартфони перестали працювати після короткочасного занурення в море або басейн.

Річ у тому, що Apple проводила тестування в звичайній прісній воді і не враховувала випадки із високим вмістом хлору або солі.

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Відтак позивачі вимагають, щоб Apple внесла зміни в рекламу і припинила вводити в оману формулювання щодо водонепроникності своїх пристроїв, а також відшкодувала потерпілим збитки, пов'язані з ремонтом і покупкою нових пристроїв.