Компанія Apple подала позов проти колишнього дизайнера продуктів Саймона Ланкастера за розголошення комерційної таємниці. Його звинуватили у продажу комерційних секретів про невипущені продукти журналістам.

Як стверджує джерело, Ланкастер співпрацював з неназваним репортером з 2018 по 2019 рік, аж до свого звільнення. Імовірно, він передавав конфіденційну інформацію про розробки Apple.

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Що відбувається

Ми серйозно ставимося до навмисної крадіжки цією людиною наших комерційних секретів, порушення етики та політики компанії. Це все зроблено для особистої вигоди, і ми зробимо все можливе, щоб захистити інновації, такі цінні для нас,

— заявила Apple в розмові з виданням.

В обмін на всі ці дані Ланкастер нібито вимагав писати статті, які допоможуть просуванню його майбутнього стартапу.

У жовтні 2019 року він написав заяву про звільнення, а журналісту тим часом запропонував написати статтю про "перехід ветерана Apple в приголомшливий стартап". Той у відповідь просив роздобути інформацію про неназваний продукт компанії під назвою "Project X". Щоб добути відомості, Ланкастер відвідав закриті збори в компанії.

Apple також вважає, що колишній дизайнер використовував свій доступ до даних компанії для крадіжки інформації. Імовірно, 1 листопада він завантажив із серверів компанії інформацію, яка допоможе його новому роботодавцю.

Довідка. Ланкастер провів з Apple 11 років. Він працював над 13-дюймовим і 15-дюймовим MacBook Pro, а також іншими неанонсованими продуктами. У 2019 році він перейшов на роботу в Arris Composites, де зайняв пост керівника відділу споживчих товарів.