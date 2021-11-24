Згідно з джерелом, компанія незадоволена, що Pegasus використовується для зламу її пристроїв. Велику кількість таких випадків раніше висвітлювали на конкретних прикладах різні видання.

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Apple проти NSO Group

За словами представників Apple, цією судовою справою компанія хоче домогтися для NSO Group "постійної заборони на використання будь-якого програмного забезпечення, послуг або пристроїв Apple".

Підтримувані державою суб'єкти, на зразок NSO Group, витрачають мільйони доларів на складні технології спостереження, і при цьому працюють без належного рівня підзвітності — це необхідно припинити. Пристрої Apple є найбільш безпечним споживчим обладнанням на ринку, але діяльність приватних хакерських компаній насторожує і змушує задуматися,

– каже Крейг Федерігі, ‎старший ‎‎віцепрезидент з програмного забезпечення компанії ‎‎Apple.‎

Згідно з даними, які зібрала й оприлюднила Apple, шпигунське ПЗ Pegasus надає владі різних країн віддалений доступ до мікрофонів, камер та інших модулів і даних будь-яких смартфонів – як iPhone, так і під управлінням Android. Крім того, вірус вміє заражати пристрої автоматично, без будь-яких дій з боку їх власників.

Раніше Apple заявляла, що в iOS 14.8 закрила вразливість iMessage, яку використовував Pegasus для доступу до смартфонів компанії, й досі не виявила жодного факту успішної атаки віруса на пристрої під управлінням iOS 15 або новіше.

Скандал довкола Pegasus: що відомо