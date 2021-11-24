Згідно з джерелом, компанія незадоволена, що Pegasus використовується для зламу її пристроїв. Велику кількість таких випадків раніше висвітлювали на конкретних прикладах різні видання.
Цікаво Спеціалісти Citizen Lab виявили нову версію шпигунського додатку Pegasus
Apple проти NSO Group
За словами представників Apple, цією судовою справою компанія хоче домогтися для NSO Group "постійної заборони на використання будь-якого програмного забезпечення, послуг або пристроїв Apple".
Підтримувані державою суб'єкти, на зразок NSO Group, витрачають мільйони доларів на складні технології спостереження, і при цьому працюють без належного рівня підзвітності — це необхідно припинити. Пристрої Apple є найбільш безпечним споживчим обладнанням на ринку, але діяльність приватних хакерських компаній насторожує і змушує задуматися,
– каже Крейг Федерігі, старший віцепрезидент з програмного забезпечення компанії Apple.
Згідно з даними, які зібрала й оприлюднила Apple, шпигунське ПЗ Pegasus надає владі різних країн віддалений доступ до мікрофонів, камер та інших модулів і даних будь-яких смартфонів – як iPhone, так і під управлінням Android. Крім того, вірус вміє заражати пристрої автоматично, без будь-яких дій з боку їх власників.
Раніше Apple заявляла, що в iOS 14.8 закрила вразливість iMessage, яку використовував Pegasus для доступу до смартфонів компанії, й досі не виявила жодного факту успішної атаки віруса на пристрої під управлінням iOS 15 або новіше.
Скандал довкола Pegasus: що відомо
- У липні 2021 року одразу 16 німецьких видань опублікували матеріали власного розслідування щодо таємничої програми Pegasus, здатної зламати будь-який смартфон за допомогою так званих вразливостей нульового дня.
- Про те, як розвивались події в перші дні після розкриття інформації, можна прочитати за посиланням.
- Розслідування показали, що NSO Group продавала шкідливе ПЗ спецслужбам різних країн. Ті використовували його для стеження за людьми.
- Традиційно викриті у стеженні учасники заявляли лише про найкращі наміри, які начебто обмежувались необхідною боротьбою з тероризмом.
- Однак у списках стеження знайшли дуже відомі імена, які явно до терористів не належать. Серед таких, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон, творець Telegram Павло Дуров (пізніше він заявив, що завжди знав, що знаходиться у списку стеження) пакистанський прем'єр-міністр і президент ПАР, а також голова Ради ЄС та політичні лідери Марокко, Іраку, Єгипту, Лівану та Уганди, журналісти видань Associated Press, CNN, The New York Times, Reuters, а також понад 600 чиновників і політиків по світу.
- Ми також писали про те, що шпигунський софт могли застосовувати й в Україні.
- Крім того, з вірусом пов'язали масштабний злам користувачів WhatsApp у 2019 році.
- Згодом стало відомо й про те, що Pegasus таємно використовувала німецька поліція. Оскільки це суперечить німецьким законам, угоду два роки тримали у суворій таємниці.
- Наприкінці липня ізраїльська влада нарешті взялася розслідувати діяльність NSO Group, однак вже у вересні спеціалісти Citizen Lab виявили нову версію шпигунського додатка.