Причина полягає в тому, що вони протягом значного терміну не отримували оновлень. У листі Apple до розробників зазначено, що програму потрібно оновити протягом 30 днів, інакше вона буде видалена з App Store.

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Проте, за словами LazerWalker, її ігри є готовими продуктами і не підходять для постійних оновлень, як у сервісів.

У компанії ж заявили, що подібна практика націлена на покращення якості каталогу додатків.

Ми впроваджуємо безперервний процес оцінки програм, видаляючи програми, які більше не працюють належним чином, не відповідають поточним рекомендаціям щодо перевірки або застаріли,

– мовиться у поясненні Apple.

Як все працюватиме

Якщо програму вже завантажили на пристрій, вона продовжить працювати, однак завантажити її повторно – наприклад, на новий пристрій або після скидання смартфона до заводських налаштувань – буде неможливо.

Реакція розробників

Деякі розробники обурені таким рішенням компанії і називають його несправедливим бар'єром для незалежних розробників, відзначаючи, що, наприклад, на ігрових приставках часто доступні працездатні ігри ще з двохтисячних. При цьому Apple видаляє з магазину навіть цілком робочі програми, якщо їх не оновлювали лише кілька років.