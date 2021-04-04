Apple починає блокувати небезпечні програми: під загрозою 50 тисяч додатків

Компанія Apple почала відхиляти оновлення додатків, які суперечать новій політиці конфіденційності ще в iOS 14. У версії iOS 14.5 виробник вимагає, що додатки, які відстежують дії користувачів, запитуватимуть про це дозвіл.

При цьому, як то кажуть, полетіли перші голови. З App Store видалили додаток Heetch. Про це розповів відповідальний за маркетинг транспортного французького стартапу Heetch Од Бошер.

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Спочатку припускали, що це першоквітневий жарт Apple, але це не так. Спеціаліст по мобільному маркетингу Клер Розен каже:

Apple не жартує з конфіденційністю і тими, хто йде проти правил.

Також були відхилені оновлення Radish Fiction, додаток від InnoGames. Загалом під загрозою до 50 тисяч додатків.

У чім річ

За словами аналітика по мобільному маркетингу Еріка Зойферта, причиною проблеми є використання набору для розробки програмного забезпечення від Adjust (це компанія, яка щороку збирає мобільні дані).

Якщо це так, то це дійсно може торкнутися тисячі додатків. Adjust офіційно каже, що "їй довіряють більше 50 000 додатків".

Нагадаємо, раніше Apple офіційно заявила, у версії iOS 14.5 користувачі повинні будуть надавати дозвіл додаткам на збір даних. При цьому ті додатки, які продовжують збирати особисті дані користувачів, не питаючи дозволу у користувачів, будуть видалені з App Store.