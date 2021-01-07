Мережеві інсайдерів впевнені, що компанія Apple планує випустити недорогу версію своїх повнорозмірних навушників AirPods Max, які нещодавно з'явилися на ринку.

Якими будуть недорогі AirPods Max

Нові AirPods Max будуть націлені переважно на любителів спорту. За інформацією LeaksApplePro, майбутня модель може коштувати близько 350 доларів повідомляє 24 канал.

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З такою ціною повнорозмірні навушники зможуть прямо конкурувати з популярними моделями типу Sony WH-1000XM4 і Bose QuietComfort 35 II. Також з'явилася інформація, що компанія планує внести деякі зміни в дешевшу версію навушників.

Що зміниться в недорогих AirPods Max

Наприклад, наголов'я з нержавіючої сталі і вушні чашки з анодованого алюмінію замінять пластиком. Це вирішить не тільки проблему високої ціни, а й питання ваги, оскільки оригінальна версія AirPods Max через використані матеріали видається досить важкою.

Крім усього іншого, майбутня новинка також отримає всі ключові функції дорожчої версії:

активне шумозаглушення;

просторовий звук;

режим прозорості.

Автономність повинна зберегтися на колишньому рівні – в оригінальних AirPods Max було заявлено 20 годин роботи.

Зазначимо, що перші повнорозмірні навушники Apple анонсували 8 грудня 2020 року, а вже 15 грудня стартував продаж.