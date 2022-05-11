Apple перестала випускати iPod: плеєр виготовляли понад 20 років

Компанія Apple оголосила про припинення виробництва свого останнього музичного програвача – iPod Touch. Він буде доступний для покупки, поки на складах залишатимуться запаси ґаджетів.

Перший iPod

Восени 2001 року Apple представив свій перший плеєр iPod. Це був досить великий за сьогоднішніми стандартами ґаджет завтовшки в два сантиметри. Музика у ньому зберігалася на жорсткому диску об'ємом п'ять гігабайтів, який дозволяв закачувати на плеєр близько тисячі пісень.

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Однією з головних родзинок iPod був спосіб навігації: для перегортання пісень або пунктів меню потрібно було рухати пальцем колесо в центрі плеєра. У наступних моделях механічне колесо замінили на сенсорне, а кнопки забрали прямо під нього, але принцип залишився тим самим.



Представлений у 2001 році iPad / Фото Apple

Успіх iPod

Перша модель плеєра здобула шалену популярність. Цьому посприяла якість та увага до деталей, про яку згодом згадували журналісти та оглядачі. Разом з тим iPod не нагадував той революційний ґаджет, яким його позиціювала Apple.

Попри все лінійка виявилася вкрай успішною: за перші 10 років компанія продала 300 мільйонів плеєрів і одночасно займала 78 відсотків ринку портативних музичних пристроїв.

і одночасно займала 78 відсотків ринку портативних музичних пристроїв. Загальна кількість проданих iPod сьогодні оцінюється приблизно в 450 мільйонів.

З появою "розумних" багатофункціональних телефонів популярність таких пристроїв, як музичні плеєри почала падати. Apple дещо змінила підхід до дизайну та функціональності пристрою і почала робити його дещо меншим, однак ринок судилося захопити принципово новому типу пристроїв. Ще на презентації першого iPhone у 2007 році Стів Джобс представляв його як комбінацію iPod, телефону та пристрої для доступу до інтернету.

Зниженню популярності плеєрів також сприяла зміна моделі покупки конкретних альбомів та пісень, яку поступово замінила стрімінгова модель, при якій потрібен не великий диск, а швидке підключення до інтернету.

Припинення продажів iPod

До речі, iPod Classic Apple закінчила продавати у 2014 році. Потім у 2017 році вона зняла з виробництва iPod Nano та Shuffle.

iPod Nano та iPod Shuffle / Фото Apple

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Тепер компанія зняла з виробництва модель iPod Touch, яка багато в чому нагадувала iPhone, і закрила лінійку плеєрів, що існувала понад два десятиліття. Поки що плеєри ще можна купити, але лише до моменту, поки на складах та в магазинах залишаються запаси вже вироблених гаджетів. Можливо, повне зникнення iPod із прилавків буде довгим.

У 2012 році Apple припинила виробництво iPhone 3GS, але у 2018 році на складі в Південній Кореї виявили нерозпродану партію ґаджетів, які потім виставили на продаж за ціною 40 доларів за пристрій.