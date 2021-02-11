Apple патентує розумні рукавички для точної роботи в доповненій реальності

З'являється все більше подробиць про майбутнє сімейство розумних окулярів або гарнітур доповненої реальності від Apple. Компанія отримала патент на спеціальні рукавички з магнітним відстеженням.

В базі даних Управління по патентах і товарних знаках США з'явився патент з назвою "Сенсори, засновані на принципі магнітного зондування". З нього стало відомо, що компанія працює над розумними рукавичками, які зможуть виступати в ролі маніпуляторів для гарнітур доповненої та змішаної реальності. Подібний пристрій здатний точно відстежувати рух пальців і визначати їх положення в просторі.

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Як працює технологія

Принцип магнітного позиціювання полягає в тому, що на тильній і внутрішній сторонах рукавичок розташовуються генератори магнітного поля. На пальцях рукавичок прикріплені спеціальні датчики, які при русі створюють збурення магнітного поля. Ці збурення фіксуються вбудованими в датчики чіпами, обробляються і передаються на підключений пристрій. Цим пристроєм, припускають журналісти, будуть розумні окуляри або AR-/VR-гарнітури.



Принцип роботи рукавичок від Apple / Фото Appleinsider

Зовнішні контролери вже використовують для відстеження рухів рук. Але сьогодні вони не дозволяють захопити дрібну моторику пальців. Це не дозволяє в деталях працювати з віртуальними об'єктами. Описаний в патенті Apple пристрій повинен розв'язати цю проблему і вивести використання зовнішніх контролерів з гарнітурами віртуальної або доповненої реальності на новий рівень.

Не факт, що розробка дійде до розробки й продажу, і взагалі буде призначена для широкого кола споживачів. Проте даний патент підтверджує те, що в компанії активно працюють і досліджують виробництво розумних окулярів та доповненої реальності.