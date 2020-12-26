Компанія Apple запатентувала управління AirPods через взаємодію з тілом користувача. Компанія пропонує використовувати спеціальні доторки, звуки та жести для роботи з навушниками.

У патенті Apple мовиться про систему управління, яка може розпізнавати сигнали введення і після цього міняти роботу пристрою, як приклад в патенті вказані навушники. Пристрій зможе розпізнавати сигнали як зсередини тіла, так і зовні. Наприклад, дотик вух, дані з вушних каналів, голови, тіла, а також окремих частин тіла.

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Особливості керування навушниками Apple

У патенті описуються різні способи управління навушниками через тіло, в тому числі свайпи, натискання й інші способи. Пристрій також зможе розпізнати клацання зубами або мовлення.

Серед інших способів управління – вокальні звуки і "субвокалізаціі": звуки голосу, що знаходяться нижче від рівня, на яких люди зазвичай можуть чути. Найчастіше ці звуки нижчі від нуля децибел. Пристрій також може зафіксувати у якості сигналу введення переміщення частини тіла, наприклад, рухи головою, руками, ногами і не тільки. Управляти навушниками пропонується і за допомогою контакту з іншими людьми або предметами.



Зображення в патенті Apple демонструє способи взаємодії з ґаджетом

Навушники зможуть вловлювати сигнали за допомогою мікрофона, спрямованого у вухо. Це одна з особливостей AirPods Pro, яка потрібна для роботи шумозаглушення.

У серпні Apple вже отримувала патент на новий спосіб управління AirPods Pro. Тоді компанія запатентувала можливість взаємодіяти з навушниками через "повітряні жести".

Коли з'являться нові функції

Патенти Apple зазвичай не означають, що якась функція точно з'явиться у майбутніх продуктах: компанія може застосувати патент тільки через багато років і навіть десятиліття, а може не застосувати взагалі.