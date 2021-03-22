Влада Бразилії вирішила оштрафувати компанію Apple через те, що виробник відмовився від адаптерів зарядки в комплектах смартфонів iPhone 12. Компанія зазнає збитків на 2 мільйони доларів.

Правозахисне агентство Procon-SP (для захисту прав споживачів) звинуватило Apple у тому, що компанія водить в оману користувачів, продаючи пристрої без зарядного пристрою.

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iPhone без зарядки

Нагадаємо, у восени 2020 року Apple випустила нову лінійку смартфонів iPhone 12. У коробці користувачі не знайшли адаптери зарядки, лише провід, а також дротяні навушниками.

Раніше компанія прибрала блок зарядки зі стандартного комплекту поставки нового годинника Apple Watch Series 6 і Apple Watch SE. Виняток зробили тільки для дорожчого годинника Watch Edition і Watch Hermès.

Такий крок компанія пояснила турботою про навколишнє середовище, адже таким чином вдалось скоротити електронні відходи. Хоча аналітики зауважують, що таким чином виробник і зекономив на компонентах.

Що обурило Procon-SP

У Procon-SP обурились, що так і не отримали відповіді від Apple. Відомство запропонувало виробникові знизити вартість iPhone 12.

Крім того, агентство звинуватило американську компанію в нездатності забезпечити належну підтримку клієнтам, які зіткнулися з "проблемами з деякими функціями" в своїх iPhone після оновлень ОС.

Додамо, що деякі великі виробники смартфонів, включаючи лідера ринку Samsung, взяли приклад Apple і теж поступово відмовляються від адаптерів зарядки і навушників в комплектах своїх смартфонів.