Щорічний захід WWDC (Worldwide Developers Conference), присвячений софтверним новинкам, пройде 6 червня. Через постійні зміни ситуації довкола COVID-19 останніми роками його проводили віртуально у вигляді заздалегідь відзнятого фільму-презентації. Проте цього року компанія вирішила провести "живу" конференцію. Однак потрапити на неї зможуть далеко не всі охочі.

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Хто потрапить на WWDC

Як стало відомо, Apple оголосила про старт лотереї для розробників , які бажають відвідати WWDC 2022 особисто.

, які бажають відвідати WWDC 2022 особисто. Розробники з усього світу можуть спробувати безкоштовно зареєструватися на відвідування заходу уже сьогодні.

Єдина вимога – у вас повинен бути оплачений аккаунт розробника Apple Developer Program або Apple Developer Enterprise Program.

Крім самої WWDC, яка проходитиме протягом усього дня в Apple Park‌‌, запрошені зможуть побачити новенький "Центр розробників" – про його будівництво компанія раніше заявляла ЗМІ.

Усі, хто подасть заявку, візьме участь у лотереї.

Персональні запрошення будуть роздані у випадковому порядку.

При цьому вони будуть "прив'язані до заявника. Передарувати їх комусь іншому не можна.

Цього року на конференції очікуються анонси iOS 16, iPadOS 16 і macOS 13 Mammoth.

На WWDC компанія не показує пристрої. Для них відводяться окремі конференції, які останніми роками також проходять віртуально. Наприклад, у вересні очікується презентація лінійки iPhone 14. Характеристики Pro-версії уже злили в мережу інсайдери. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням. Крім того, нещодавно стало відомо, що компанія готує смартфон з трьома екранами, два з яких будуть засновані на технології електронник чорнил E Ink. Інсайдери повідомляють, що вийти він може вже до кінця 2022 року, а отже має всі шанси бути представленим у вересні разом з іншими смартфонами.