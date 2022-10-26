Коментар щодо USB-C в смартфонах Apple дав старший віцепрезидент Apple по світовому маркетингу Грег Джосвяк на конференції WSJ Tech Live. На питання журналістки The Wall Street Journal Джоанни Стерн, чи замінить компанія Lightning, він сказав: "Очевидно, що нам доведеться підкоритися, у нас немає вибору".

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Коли чекати USB-C в смартфонах Apple

Джоанна Стерн також поцікавилась, коли саме варто чекати на появу USB-C в iPhone.

Європейці самі диктують терміни для європейських клієнтів,

– відповів Грег Джосвяк.

Зараз закон диктує, що "всі мобільні телефони та планшети" повинні почати використовувати USB-C не пізніше "осені 2024 року". Таким чином у випадку Apple це може бути iPhone 15 у 2023 році або iPhone 16 у 2024-му.

Джосвяк відмовився відповісти, чи буде компанія додавати новий роз'єм у смартфони, що продаються за межами ЄС. Але він ясно дав зрозуміти, що Apple не в захваті від того, що її юридично примушують до переходу на новий стандарт. Перш ніж визнати, що компанія змушена дотримуватися закону, він довго пояснював, що Apple історично вважала за краще йти своїм шляхом і довіряти своїм інженерам, ніж бути примушеною до прийняття стандартів апаратного забезпечення законодавцями. Джосвяк зазначив, що між ЄС та Apple "були невеликі розбіжності" з приводу ідеї загального регулювання зарядних пристроїв.

Нагадаємо, Європарламент остаточно ухвалив єдиний стандарт роз'єму для зарядки наприкінці квітня. На думку Єврокомісії, такий крок допоможе знизити кількість електронного сміття, адже власникам техніки не доведеться купувати новий кабель зарядки до кожного пристрою. Нове правило поширюється на смартфони, планшети, камери, електронні книги, навушники, портативні колонки та консолі.