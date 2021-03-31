Apple офіційно оголосила дату нової конференції

Компанія Apple оголосила дату своєї традиційної конференції для розробників – WWDC 2021 (Worldwide Developers Conference). Цього року вона пройде пройде з 7 по 11 червня.

Як і минулого року, захід буде проходити лише в онлайн-форматі. Причиною, очевидно, є пандемія коронавірусу.

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Для чого проводять конференцію

Розробники будуть розказувати про новинки у програмній екосистемі Apple, зокрема про нові версії iOS, iPadOS, macOS, watchOS і tvOS, а також нові технології, інструменти і фреймворки.

В рамках конференції пройде конкурс Swift Student Challenge, який допоможе юним розробникам показати, на що вони здатні. З 18 квітня фірми можуть надсилати свої проєкти в Swift playground для участі в конкурсі, переможці отримають призи та сувеніри.

Як додали в Apple, ком'юніті розробників компанії включає понад 28 мільйонів фахівців по всьому світу. Тож онлайн-формат WWDC21 дасть змогу залучити дійсно велику кількість розробників.