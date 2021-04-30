Не така екологічна: Apple забороняє переробним компаніям ремонтувати власну техніку

На цьому тижні Apple опублікувала щорічний "Звіт про екологічну відповідальність", який використовується компанією для позиціонування себе як прогресивного виробника, що піклується про екологію. Однак на тлі цього Apple підриває спроби продовжити термін служби своєї продукції, змушуючи компанії з переробки електроніки повністю знищувати старі iPhone і комп'ютери Mac.

Чому Apple не дозволяє ремонтувати свою продукцію

Новий план Apple полягає у тому, щоб виробляти смартфони і комп'ютери з повністю перероблених матеріалів. Для цього компанія працює з переробниками вторсировини, підштовхуючи їх до впровадження інновацій.

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Однак угоди, які Apple укладає з компаніями з переробки електроніки, не дозволяють останнім сортувати пристрої які переробляються, відбираючи ті, що могли б бути відремонтовані і використані повторно.

Як Apple переробляє свою техніку

Хоча Apple є виробником, а не переробною компанією, вона несе відповідальність за переробку тисяч тонн електроніки щорічно завдяки низці законів про "відповідальності виробника", які діють в США. Встановлено, що практично вся переробка продукції компанії здійснюється за контрактом сторонніми підприємствами. Також було встановлено, що компанія дійсно включає в договір з переробниками, який забороняє їм сортувати продукцію, відбираючи запчастини або придатні для ремонту екземпляри.

Зазначимо, що немає нічого особливого у тому, що Apple використовує для переробки старої продукції сторонні компанії, але важливо розуміти, як працює ця система. Однак, з точки зору екології, було б правильніше здійснювати ремонт і повторно використовувати продукцію у випадках, коли це можливо.

Політика Apple щодо переробки продукції не змінюється протягом кількох останніх років. Все обладнання, що збирається для вторинної переробки, вручну і механічно розбирається і подрібнюється. Отримані фракції упорядковуються на пластмаси, метал та скло, після чого продаються або використовуються у ролі сировини в процесі виробництва.

Apple у своїй угоді з пунктами переробки забороняє наступне:

повторне використання;

збирання та сортування деталей;

перепродаж частин, вузлів, неробочої продукції або окремих її складових.

Критика підходу переробки продукції

На практиці переробка техніки не завжди бездоганий варіант. Наприклад, жорсткий диск в MacBook можна зняти й замінити, після чого ноутбук міг би використовуватися повторно. Знайти MacBook для відновлення досить складно, оскільки в більшості випадків переробні компанії відмовляються від співпраці, посилаючись на заборону Apple.

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Генеральний директор iFixit Кайл Вінс також вважає, що переробка "повинна бути останнім варіантом", оскільки рідкоземельні матеріали не підлягають повторному використанню, а сировина, що використовується повторно менш цінна і, як правило, більш низької якості, у порівнянні з первинними матеріалами.

Він вважає, що ремонт і повторне використання – це набагато відповідніший спосіб для того, щоб підвищити цінність матеріалів, що видобуваються.