Apple назвала дату презентації iPhone 13 – які новинки покаже компанія

20:58

Фанати Apple та інші користувачі вже давно чекали на день, коли компанія оголосить про дату виходу нових пристроїв. Це сталося – Apple офіційно назвала дату та час проведення грандіозного заходу, яна якому покажуть нові моделі популярного смартфона.