Apple назвала дату презентації iPhone 13 – які новинки покаже компанія
Джерело:24 канал
Фанати Apple та інші користувачі вже давно чекали на день, коли компанія оголосить про дату виходу нових пристроїв. Це сталося – Apple офіційно назвала дату та час проведення грандіозного заходу, яна якому покажуть нові моделі популярного смартфона.
Коли покажуть нові пристрої Apple
Компанія оголосила, що проведе великий захід рівно через тиждень, у вівторок 14 вересня в 20:00 за київським часом. Презентація пройде під девізом California streaming (Транслює Каліфорнія).
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Що покаже Apple на презентації 14 вересня
Apple зазвичай на вересневих заходах представляє нові iPhone. Ймовірно, наступного вівторка компанія покаже довгоочікувані iPhone 13.
- Мережею вже давно ходять чутки, що деякі з нових моделей зможуть похвалитися екранами з високою частотою оновлення.
- Крім того, всі пристрої серії повинні отримати зменшений виріз для системи сканування обличчя у верхній частині екрану.
Окрім нового iPhone Apple представить також і фінальну версію iOS 15.
Інші ґаджети, які можуть представити на заході
- Крім нових смартфонів, Apple представить наступного вівторка смарт-годинник Watch Series 7.
З чуток, новинка отримає збільшені розміри і плоскі грані корпусу.
- Деякі джерела вказують також на те, що 14 вересня будуть представлені бездротові навушники AirPods третього покоління, які отримають дизайн схожий з AirPods Pro.
- Також цієї осені очікується запуск комп'ютерів Apple на базі нових моделей фірмових ARM-чіпсетів, і оновлених планшетів iPad. Але всі ці пристрої повинні бути анонсовані пізніше.