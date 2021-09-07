Apple назвала дату презентації iPhone 13 – які новинки покаже компанія

7 вересня 2021 , 20:58
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Джерело:

24 канал

Фанати Apple та інші користувачі вже давно чекали на день, коли компанія оголосить про дату виходу нових пристроїв. Це сталося – Apple офіційно назвала дату та час проведення грандіозного заходу, яна якому покажуть нові моделі популярного смартфона.

Коли покажуть нові пристрої Apple

Компанія оголосила, що проведе великий захід рівно через тиждень, у вівторок 14 вересня в 20:00 за київським часом. Презентація пройде під девізом California streaming (Транслює Каліфорнія).

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Що покаже Apple на презентації 14 вересня

Apple зазвичай на вересневих заходах представляє нові iPhone. Ймовірно, наступного вівторка компанія покаже довгоочікувані iPhone 13.

  • Мережею вже давно ходять чутки, що деякі з нових моделей зможуть похвалитися екранами з високою частотою оновлення.
  • Крім того, всі пристрої серії повинні отримати зменшений виріз для системи сканування обличчя у верхній частині екрану.
Якщо ці чутки підтвердяться, дизайн "чубчика" зміниться вперше з моменту презентації цього елемента у 2017 році у складі iPhone X.

Окрім нового iPhone Apple представить також і фінальну версію iOS 15.

Інші ґаджети, які можуть представити на заході

  • Крім нових смартфонів, Apple представить наступного вівторка смарт-годинник Watch Series 7.
    З чуток, новинка отримає збільшені розміри і плоскі грані корпусу.
  • Деякі джерела вказують також на те, що 14 вересня будуть представлені бездротові навушники AirPods третього покоління, які отримають дизайн схожий з AirPods Pro.
  • Також цієї осені очікується запуск комп'ютерів Apple на базі нових моделей фірмових ARM-чіпсетів, і оновлених планшетів iPad. Але всі ці пристрої повинні бути анонсовані пізніше.
Автор: Михайло Года