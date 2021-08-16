Apple нарешті детально пояснила свою технологію захисту дітей в інтерв'ю The Wall Street Journal

Довкола нових алгоритмів Apple, спрямованих на виявлення жорстокого поводження з дітьми, з початку серпня вирує чимало домислів та чуток. Річ тім, що повідомлення про їх запуск було дуже розмитим, що призвело до того, що різні ЗМІ подавали інформацію на свій лад. Тепер старший віцепрезидент Apple Крейг Федерігі нарешті розповів деталі.

Насамперед Крейг від імені компанії вибачився за те, як інформацію представили публіці. Крім того, прозвучали вже традиційні заяви про те, що користувачам не варто турбуватися про приватність.

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Пояснення Apple

Першим, на що звернули увагу в інтерв'ю, було те, що сканування повідомлень в iMessage і фотографій в медіатеці (тепер мова не йде про iCloud) – дві абсолютно різні технології. Крейг Федерігі заявив, що їх одночасна презентація була помилковим рішенням, яке викликало плутанину та непорозуміння. І навіть наступні уточнення й коментарі компанії ситуацію не прояснили.

Крейг Федерігі заявив, що їх одночасна презентація була помилковим рішенням, яке викликало плутанину та непорозуміння. І навіть наступні уточнення й коментарі компанії ситуацію не прояснили. Також Федерігі запевнив, що нова система має кілька рівнів захисту. Це означає, що жодні авторитарні держави не отримають до них доступу.

У випадку пошуку незаконних зображень з дітьми система подає сигнал лише після тридцяти та більше збігів. З цієї заяви стає зрозуміло, що компанія не заперечує можливі помилкові спрацювання, і тому збільшила кількість допустимих збігів, щоб уникнути промахів. Попри це минулими вихідними у ЗМІ з'явилась інформація, що працівники Apple стурбовані кількістю помилкових спрацювань – їх начебто було аж 800 лише за перший тиждень роботи технології. Тобто кожен з 800 підозрюваних має як мінімум 30 схожих на дитячу порнографію фотографій, які насправді нею не є.

Також Крейг Федерігі розповів, що штучний інтелект працює лише з так званими хеш-сумами зображень, які, у випадку збігів, передає на сервери Apple. Якщо це дійсно так, не зовсім зрозуміло, яким чином компанія розуміє, що дійсно зображено на фотографії, оскільки має лише набір з чорних квадратів або символів.

, одним з основних аргументів проти нової технології з боку користувачів та спеціалістів було побоювання, що рано чи пізно компанію "підімнуть" під себе авторитарні держави, які мають викривлене поняття правильного і неправильного, і таким чином змусять компанію слідкувати за людьми, які не порушують законів – журналістами, активістами, правозахисниками, політичними опонентами та й звичайними громадянами.

Хеш-суми зображень – це технологія сильного спрощення картинки, коли вона зводиться до ключових елементів у виглядів чорних квадратів на білому фоні. Такий підхід дозволяє отримувати однаковий "слід" від зображення незалежно від його розширення та якості. В результаті алгоритми можуть порівнювати ці схеми та шукати збіги між ними.

За словами старшого віцепрезидента, Apple розуміє, що батьки можуть зберігати фотографії своїх дітей у ванній, на горщику або в ліжку. Те ж стосується і власних відвертих фото, які не порушують закон. Але алгоритми працюють інакше: вони порівнюють фото користувачів лише з тими зображеннями, які заздалегідь внесені до спеціальної бази з уже відомими незаконними фотографіями. Раніше повідомлялось, що цю базу Apple надали та продовжують наповнювати неназвані міжнародні організації, що займаються питаннями захисту дітей. Звідки ці ж зображення могли взятися у злочинців – незрозуміло.

Аналіз фотографій проводиться виключно на самому пристрої користувача. Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що такий аналіз буде відбуватися у сховищі iCloud – це, ймовірно, одне з тих непорозумінь, які виникли після невдалої презентації функцій. Такий підхід виглядає логічніше, адже не всі фото користувачі завантажують в хмарне сховище, проте це ж і робить технологію ще небезпечнішою. Але Крейг вважає, що локальне сканування краще, ніж хмарне, адже експерти, які сумніваються в безпеці та законності дій Apple, зможуть проаналізувати будь-яку збірку iOS і побачити, чи з'явилися там протиправні сценарії. При хмарному скануванні така перевірка була б неможливою.

Дивіться повне інтерв'ю для The Wall Street Journal: відео