Раніше Apple запевняла, що функція буде побудована на принципах конфіденційності, і ніхто не матиме доступу до ваших файлів. Тепер же стало відомо, що Apple планує відкрити доступ до API функції. Це має дуже сподобатися, наприклад, Facebook.
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Чому це погано
Раніше ми вже писали про те, що відбувається довкола введення в дію нового алгоритму, і чим це загрожує світовій спільноті. Тепер Apple офіційно підтвердила, що в майбутньому скандальні функції захисту дітей будуть доступні для впровадження сторонніми розробниками.
Таким чином, для того, щоб алгоритм запрацював в умовних WhatsApp чи Instagram, компанія передасть можливості сканування листування користувачів. У експертів з кібербезпеки виникли нові питання до Apple: що завадить, наприклад, Facebook використовувати ці можливості для збору особистих даних з метою продажу реклами, а не заявленого захисту дітей?
Конкретних дат і термінів відкриття API поки не називають – судячи з усього, компанія ще сама не вирішила.
Apple заявляє, що буде стежити за безпекою взаємодії сторонніх розробників із її софтом. Крім того, будуть тестуватися різні варіанти й ступені надання повноважень.