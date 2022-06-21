Про це заявив аналітик Haitong Intl Tech Research Джефф Пу. За його даними, зараз Apple перебуває на стадії розробки дизайну AR-гарнітури. Передбачається, що прототип пристрою буде готовий до кінця цього року, а масове виробництво Apple організує в другій половині 2024 року.

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Аналітик вважає, що в AR-гарнітурі Apple використовуватимуться комплектуючі від Corning та Hoya. Також повідомляється, що пристрій називатиметься AR Glass.

Пу одним із перших заговорив про гарнітуру доповненої реальності від Apple. На відміну від гарнітури змішаної реальності, яка може бути представлена ​​наприкінці цього або на початку наступного року, майбутнє AR-пристрій стане повністю орієнтованим на доповнену реальність.

На додачу до цього Пу висловив невпевненість у тому, що в iPhone 15, які Apple має представити наступного року, з'явиться перископічна камера. На його думку, ймовірність цього велика і у разі появи камери-перископа, постачати Apple такі модулі буде компанія Lante. Найімовірніше, перископічна камера з'явиться у моделях iPhone 15 Max або iPhone 15 Pro.

Гарнітура змішаної реальності

Нещодавно стало відомо, що створенням гарнітури змішаної реальності компанія працює вже понад п'ять років. Це буде принципово новий продукт після того, як у 2015 році з'явилися Apple Watch. Поява VR/AR гарнітури започаткує конкуренцію Apple з Meta та її гарнітурою Oculus, яка поки що домінує на ринку.

Як завжди, Apple не оголошує жодних подробиць до офіційного анонсу.

Відомий аналітик Ко Мінчі писав, що гарнітура Apple працюватиме на мікрочіпах класу М1.

Bloomberg повідомляв раніше, що компанія зволікала з презентацією через "проблеми, пов'язані з контентом і перегрівом", а також з камерами.

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До речі, перші прототипи гарнітури Apple були неймовірно важкими, а деякі навіть працювали на Windows. Зрештою після того, як новий напрямок було остаточно узгоджено, розпочалася довга робота над новим пристроєм, який ми зможемо побачити вже зовсім скоро.