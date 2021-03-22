Компанія Apple, як і інші виробники смартфонів, страждає від глобального дефіциту напівпровідникової продукції. Це може призвести до того, що випуск нової лінійки iPhone 13 можуть відкласти.

Як стверджують джерела, ситуація на ринку сильно вплинула на поставку OLED-дисплеїв виробництва Samsung.

До теми iPhone 13 з'явився на якісному рендерному фото

Як відомо, завод Samsung з виробництва мікросхем в Техасі закрили через заметілі і перебої в подачі електроенергії, що трапилась у лютому. Цей завод повинен був виробляти драйвери OLED-дисплеїв для iPhone.

Відтак, загальний план виробництва iPhone на першу половину 2021 року вже скоротили до приблизно 75 мільйонів одиниць, що приблизно на 20% менше, ніж планувалося в грудні 2020 року.

Проблеми на ринку

Більше того, дефіцит напівпровідникової продукції може бути ще більш жорстким, ніж торішня ситуація через коронавірус. Ситуація може вплинути і на випуск моделей iPhone 12 та iPhone 13.

Нагадаємо, у минулому році Apple відклала випуск серії iPhone 12 на один місяць через пандемію. Якщо проблеми з постачаннями не зникнуть, то запуск iPhone 13 також можуть відкласти.

Аналітики стверджують, що ситуація на ринку буде тривати, як мінімум, до кінця року, тож залишається лише сподіватись, що iPhone 13 ми таки побачимо в цьому році.