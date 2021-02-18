Apple може провести у березні конференцію: які новинки покажуть

Джерело:Mydrivers
Джерелам стало відомо, що Apple готує у березні пресконференцію, присвячену запуску нових продуктів. Інсайдери навіть повідомили дату презентації – 16 березня.
Щоправда, офіційного підтвердження цьому поки немає.
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За чутками, 16 березня відбудеться анонс нового покоління iPad і iPad mini. І новинки отримають серйозні оновлення.
Найважливішим анонсом стане iPad mini6. Нагадаємо, після виходу у 2012 році дизайн серії iPad mini не змінювався. Однак, у 2021 році iPad mini6 буде оновлений в усьому, зокрема “залізо”, екран і дизайн.
Також інформатори прогнозують удосконалені версії AirTags і Apple Card (її представили раніше, але тепер карта буде доступна в більшій кількості країн).