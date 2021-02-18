Apple може провести у березні конференцію: які новинки покажуть

Джерелам стало відомо, що Apple готує у березні пресконференцію, присвячену запуску нових продуктів. Інсайдери навіть повідомили дату презентації – 16 березня.

Щоправда, офіційного підтвердження цьому поки немає.

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Що покажуть

За чутками, 16 березня відбудеться анонс нового покоління iPad і iPad mini. І новинки отримають серйозні оновлення.

Найважливішим анонсом стане iPad mini6. Нагадаємо, після виходу у 2012 році дизайн серії iPad mini не змінювався. Однак, у 2021 році iPad mini6 буде оновлений в усьому, зокрема “залізо”, екран і дизайн.

Діагональ екрану планшета складе 8,4 дюйма, він буде займати більше 90% площі лицьової панелі, тож зробить продукт майже безрамковим.

iPad mini6 буде оснащений гібридною панеллю OLED, яка є тоншою за звичайні OLED, при цьому дактилоскопічний датчик буде розташовуватися під поверхнею екрана.

Планшет iPad mini6 буде побудований на базі однокристальної системи Apple A14. Також на конференції очікується показ iPad Pro з екраном mini LED діагоналлю 12,9 дюйма.

Також інформатори прогнозують удосконалені версії AirTags і Apple Card (її представили раніше, але тепер карта буде доступна в більшій кількості країн).