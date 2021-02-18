Apple може провести у березні конференцію: які новинки покажуть
Джерелам стало відомо, що Apple готує у березні пресконференцію, присвячену запуску нових продуктів. Інсайдери навіть повідомили дату презентації – 16 березня.
Джерело:Mydrivers
Щоправда, офіційного підтвердження цьому поки немає.
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Що покажуть
За чутками, 16 березня відбудеться анонс нового покоління iPad і iPad mini. І новинки отримають серйозні оновлення.
Найважливішим анонсом стане iPad mini6. Нагадаємо, після виходу у 2012 році дизайн серії iPad mini не змінювався. Однак, у 2021 році iPad mini6 буде оновлений в усьому, зокрема “залізо”, екран і дизайн.
- Діагональ екрану планшета складе 8,4 дюйма, він буде займати більше 90% площі лицьової панелі, тож зробить продукт майже безрамковим.
- iPad mini6 буде оснащений гібридною панеллю OLED, яка є тоншою за звичайні OLED, при цьому дактилоскопічний датчик буде розташовуватися під поверхнею екрана.
- Планшет iPad mini6 буде побудований на базі однокристальної системи Apple A14. Також на конференції очікується показ iPad Pro з екраном mini LED діагоналлю 12,9 дюйма.
Також інформатори прогнозують удосконалені версії AirTags і Apple Card (її представили раніше, але тепер карта буде доступна в більшій кількості країн).
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