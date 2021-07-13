Apple може піти з ринку Великої Британії: за що компанії загрожує штраф у 7 мільярдів доларів

Apple зіткнулася з черговим патентним тролем. Через судову тяганину їй загрожує штраф у сім мільярдів доларів, що може призвести до виходу з ринку Великої Британії.

Якщо ситуація не зміниться в кращу для виробника сторону, Apple може вдатися до радикальних дій, кажуть юристи компанії. Наскільки реальні загрози, наразі неясно.

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Що відбувається довкола позову

Британська компанія OPtis Cellular Technology в черговий раз подала в суд на Apple за порушення патентів після того, як та відмовилася платити ліцензійні збори за використання "стандартизованої" технології смартфонів у своїх пристроях.

Apple звинуватили у порушенні двох патентів Optis, що стосуються технології, яка дозволяє пристроям підключатися до стільникових мереж.

Суд прийняв сторону позивача.

У підсумку зараз виробникові загрожує штраф у розмірі 7 млрд доларів – для подібного судового спору це дуже багато.

Судячи з усього, це найбільший штраф такого роду на ринку.

фактично є патентним тролем. Компанія скуповує різні патенти, щоб потім мати можливість заробляти на них шляхом судових позовів. Ніякої іншої діяльності вона не здійснює.

Минулого року Apple вже програла суд Optis Wireless Technology – дочірній компанії OPtis Cellular Technology – і була зобов'язана виплатити їй понад 500 мільйонів доларів.

Британія є одним з найбільших і найважливіших ринків Apple. Лише App Store відповідає за понад 330 000 робочих місць у країні.