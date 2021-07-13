Apple може піти з ринку Великої Британії: за що компанії загрожує штраф у 7 мільярдів доларів
13 липня 2021 , 22:03Читать новость на русском
Джерело:WCCF Tech
Apple зіткнулася з черговим патентним тролем. Через судову тяганину їй загрожує штраф у сім мільярдів доларів, що може призвести до виходу з ринку Великої Британії.
Якщо ситуація не зміниться в кращу для виробника сторону, Apple може вдатися до радикальних дій, кажуть юристи компанії. Наскільки реальні загрози, наразі неясно.
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Що відбувається довкола позову
- Британська компанія OPtis Cellular Technology в черговий раз подала в суд на Apple за порушення патентів після того, як та відмовилася платити ліцензійні збори за використання "стандартизованої" технології смартфонів у своїх пристроях.
- Apple звинуватили у порушенні двох патентів Optis, що стосуються технології, яка дозволяє пристроям підключатися до стільникових мереж.
- Суд прийняв сторону позивача.
- У підсумку зараз виробникові загрожує штраф у розмірі 7 млрд доларів – для подібного судового спору це дуже багато.
- Судячи з усього, це найбільший штраф такого роду на ринку.
Минулого року Apple вже програла суд Optis Wireless Technology – дочірній компанії OPtis Cellular Technology – і була зобов'язана виплатити їй понад 500 мільйонів доларів.
Британія є одним з найбільших і найважливіших ринків Apple. Лише App Store відповідає за понад 330 000 робочих місць у країні.