Якщо ситуація не зміниться в кращу для виробника сторону, Apple може вдатися до радикальних дій, кажуть юристи компанії. Наскільки реальні загрози, наразі неясно.

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Що відбувається довкола позову

  • Британська компанія OPtis Cellular Technology в черговий раз подала в суд на Apple за порушення патентів після того, як та відмовилася платити ліцензійні збори за використання "стандартизованої" технології смартфонів у своїх пристроях.
  • Apple звинуватили у порушенні двох патентів Optis, що стосуються технології, яка дозволяє пристроям підключатися до стільникових мереж.
  • Суд прийняв сторону позивача.
  • У підсумку зараз виробникові загрожує штраф у розмірі 7 млрд доларів – для подібного судового спору це дуже багато.
  • Судячи з усього, це найбільший штраф такого роду на ринку.

Минулого року Apple вже програла суд Optis Wireless Technology – дочірній компанії OPtis Cellular Technology – і була зобов'язана виплатити їй понад 500 мільйонів доларів.

Британія є одним з найбільших і найважливіших ринків Apple. Лише App Store відповідає за понад 330 000 робочих місць у країні.