Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink

Зі слів аналітика TF International Securities Мінґ-Чі Куо, Apple може застосувати кольоровий дисплей на електронному папері E-Ink у своїх майбутніх пристроях. Зокрема зараз компанія вивчає можливість обладнати таким дисплеєм майбутній гнучкий iPhone.

Apple зацікавили можливості технології, оскільки кольорові дисплеї на електронному чорнилі особливо добре підходять для додаткового екрана з низьким енергоспоживанням у пристроях з гнучким форм-фактором.

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Попри те, що зараз Apple не має у свому асортименті гнучких ґаджетів, вже давно ходять чутки, що компанія розглядає можливість створення iPad у форм-факторі книжки.

Ще в лютому цього року аналітик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг та редактор видання Bloomberg Марк Гурман, повідомили, що Apple веде роботу над створенням складного гібрида iPad і MacBook, оснащеного гнучким 20-дюймовим дисплеєм.

До речі, вже зараз Samsung активно розвиває свою лінійку гнучких пристроїв. Так, нещодавно компанія представила саме гібрид планшета й ноутбука від назвою Flex Note. В розкладеному вигляді пристрій скидається на великий планшет, однак він легко перетворюється на ноутбук із сенсорною клавіатурою – достатньо лише "зламати" ґаджет посередині.

Рішення з E-ink екраном Samsung не спішить пропонувати. Смартфоні Galaxy Fold оснащений додатковим 6,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм, завдяки чому у складеному стані він нагадує звичайний смартфон, а у розкладеному – планшет. Для такого дизайну E-Ink дисплей навряд чи підійде. А ось смартфон Galaxy Flip у форматі "жабки" має додатковий OLED-екран розміром трохи більше дюйма, і його можна було б замінити на E-Ink.

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Apple перестала продавати плеєри iPod

Раніше компанія Apple оголосила про припинення виробництва свого останнього музичного програвача – iPod Touch. Apple закрила лінійку плеєрів, що існувала понад два десятиліття. Загальна кількість проданих iPod сьогодні оцінюється приблизно в 450 мільйонів.

Поки що плеєри ще можна купити, але лише до моменту, поки на складах та в магазинах залишаються запаси вже вироблених гаджетів. Можливо, повне зникнення iPod із прилавків буде довгим.