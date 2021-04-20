Попри очікування, наступне покоління iMac все ще не позбавилося широкого "підборіддя". Проте отримало аж сім яскравих кольорів, більший екран, оновлені камеру, мікрофон та динаміки.

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Характеристики iMac



Новий iMac від Apple / Скріншот презентації Apple

Велику увагу на презентації приділили новому процесору М1, який уже працює на нових iPhone. Як заявляє виробник, власний чип забезпечив рекордне зростання продуктивності. Комп'ютер працює під управлінням операційної системи Big Sur, і разом з М1 вони показують на 85 відсотків більшу швидкість в додатках на кшталт Lightroom. Графічна ж продуктивність зросла у два рази.

Завдяки використанню нового процесора, компанія змогла відмовитись від цілої низки комплектуючих, функцію яких тепер виконує один лише М1. А габаритну систему охолодження змогли замінити на компактнішу, схожу на ті, що використовуються в ноутбуках.

Все це дозволило значно зменшити габарити корпусу – внутрішній об'єм корпусу зменшений на 50 відсотків. Тепер iMac продаватиметься у тонкому корпусі з однаковою його товщиною по всій площі, а рівень шуму в звичайних повсякденних завданнях становить всього 10 децибелів.

Дисплей збільшили до 24 дюймів. Минула модель мала минула 21,5-дюйма. Новий iMac отримав 4.5К Retina Display розширенням 4480х2520 пікселів. Фронтальну панель захищає цілісний лист загартованого скла.

Новий iMac у тонкому корпусі / Скріншоти презентації Apple

Також новинка отримала вебкамеру FaceTime HD Camera роздільною здатністю 1080p. і три мікрофони. Як заявляє компанія, це найкращі камера та система мікрофонів, які вона коли-небудь створювала. Завдяки їм користувачі зможуть спілкуватися по відеозв'язку, отримуючи чудову якість як картинки, так і звуку без сторонніх шумів на фоні.

В комплекті також 6 динаміків – два низькочастотних, два високочастотних, два широкосмугових з підтримкою Dolby Atmos підтримкою просторового аудіо.

Нова система аудіо в iMac / Скріншоти презентації Apple

Новинка в топовій конфігурації оснащується чотирма портами USB-C. Два з них – з інтерфейсом Thunderbolt. кабель живлення кріпиться до корпусу на тому ж місці, що й раніше, проте тепер він має магнітне кріплення.

Що цікаво, кабель Ethernet для підключення до мережі інтернет підключається до блоку живлення, а не до самого моноблоку. Це, за задумом виробника, позбавляє від зайвих кабелів біля столу, на якому буде встановлений комп'ютер.

Як виглядають інтерфейси нового iMac / Скріншоти презентації Apple

Аксесуари

Разом із самим iMac показали й додаткові пристрої до нього:

Клавіатура Magic Keyboard з Touch ID,

Мишка,

Трекпад.

Головна особливість клавіатури – вбудований сканер відбитків пальців TouchID. Вона дозволяє розблокувати комп'ютер або оплачувати покупки дотиком пальця.

Magic Keyboard з Touch ID / Скріншоти презентації Apple

Ціна iMac та дата старту продажів

iMac на M1 надійде в продаж у двох варіантах: за 1299 і 1499 доларів. Попередні замовлення почнуть приймати 30 квітня. Реальні ж продажі стартують у другій половині травня.

Ціни на iMac / Скріншоти презентації Apple