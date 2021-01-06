Компанія Apple показала два патенти, в яких MacBook можна буде використовувати в якості бездротової зарядки. Таким чином від пристрою можна буде заряджати iPhone, iPad та Apple Watch.

Ще один патент демонструє наявність зворотної зарядки в iPad та iPhone, тобто ці девайси зможуть заряджати інші пристрої, пише The Verge.

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Технологія зворотної бездротової зарядки не нова на ринку. Багато нових флагманів мають такий вид зарядки, тож через них можна заряджати розумні годинники, навушники і навіть інший смартфон.

Ще один варіант патенту від Apple / Фото theverge.com

Що пропонує Apple

У сказано у патенті, виробник хоче використовувати кришку MacBook, упор для рук або трекпад для безпородної зарядки сумісних пристроїв iOS.

Цікаво, що зараз корпуси MacBook і iPad зроблені з алюмінію, тобто реалізувати бездротову зарядку не вийде. Якщо Apple дійсно хоче впровадити технологію зворотного бездротової зарядки в свої пристрої, спочатку їй доведеться замінити корпуси.